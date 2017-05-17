Угадайте капитанов сборной РФ по хоккею
Кто выводил спортсменов на лед с 1993 года, после распада СССР.
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В матче против Германии сборная России по хоккею победила соперника, однако лишилась своего капитана — Сергея Мозякина. Нападающий получил повреждение, в результате которого был вынужден завершить выступление на чемпионате мира. После травмы Мозякин вернулся в Россию для прохождения реабилитации, а капитанская повязка перешла защитнику СКА Антону Белову. В этой связи мы решили вспомнить имена людей, которые выводили сборную на лед с 1993 года.
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