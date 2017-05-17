Отправление поезда с хоккеистами сборной России в Париж задерживается
КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Отправление поезда, на котором сборная России по хоккею должна выехать на четвертьфинальный матч чемпионата мира с командой Чехии из Кельна в Париж, задерживается. Об этом ТАСС сообщил глава скаутской службы сборной России Алексей Жамнов.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Он подтвердил, что пока сборная не может выехать в Париж, но не уточнил причины задержки.
Работник станции сообщил корреспонденту ТАСС, что «в настоящий момент поезд чинят». По расписанию поезд должен был выехать в Париж в 13:42 мск, но его отправка отложена на 90 минут.
Россияне во вторник в Кельне уступили команде США в заключительном матче предварительного этапа и заняли второе место в группе А. Поскольку немцы обыграли команду Латвии и заняли четвертое место, россияне сыграют свой матч в плей- офф в столице Франции.
Матч россиян с чехами пройдет 18 мая, начало в 17:15 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter