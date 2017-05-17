Что может помешать России выиграть у Чехии в ¼ ЧМ? Мнение экспертов
Сборная России неудачно сыграла в защите в матче с США, но за счёт атаки должна проходить в полуфинал — так считают эксперты.
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Двукратный обладатель кубка Гагарина и эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков, трёхкратный чемпион России Дмитрий Власенков и олимпийский чемпион Александр Пашков поделились мнениями об игре сборной России в последнем матче группового турнира на ЧМ с командой США, а также предположили, как будет развиваться четвертьфинальная встреча с чехами.
— В чём сборная США превзошла Россию? Какие проблемы мы увидели в игре команды Олега Знарка?
Бадюков:
Плюс ещё ненужные удаления заставили нашу команду играть в меньшинстве. Самое главное, что у нас играли две пары защитников, они наелись. В третьем периоде, когда пропускали четвёртую шайбу, Антипин и Белов были уже уставшими, они уже не успели перекрыть поперечную передачу, которая прошла на Ли.
Власенков:
Пашков: Команда США продемонстрировала типичный североамериканский хоккей с элементами силового давления и рациональными действиями в атаке. Всё это, если говорить проще, свелось к максимальному количеству бросков в зону ворот и активным действиям на добивании. Это было настолько примитивно, что наша команда могла бы это предвидеть. На этом фоне ряд защитников проявили слабость в игре в обороне. Зона перед воротами не оборонялась так, как это должно быть, чтобы выиграть матч.
В атаке сыграли вполне удовлетворительно. Команда не ушла от той игры, которую демонстрировала в предыдущих матчах. Ложку дёгтя внесли удаления, из которых ни одно не было оправданным. Удивило то, что опытные игроки, такие как Кучеров и Кузнецов, в решающие моменты допускали разгильдяйство и отсутствие игровой дисциплины. Что касается Василевского, то он сыграл вполне уверенно. Может быть, в моменте, когда ему впихнули шайбу после передачи через площадь ворот, он эту передачу мог бы предвидеть. А так он сделал всё что мог, и сделал это хорошо.
— Теперь наша команда переезжает в Париж и играет в четвертьфинале с Чехией. Это самый сложный соперник, который мог нам попасться?
Бадюков: Чехи — наиболее хороший соперник для нас. Единственный минус в том, что придётся переехать и играть на незнакомом стадионе. В Париже уже 65 лет не проводился чемпионат мира. Для чехов это будет их лёд. Может быть, это и будет полезно для нашей команды. Что касается остальных сборных, то с финнами мы изначально неудачно играем. Мы неудачно играем с теми командами, которые отдают нам преимущество в
То же самое и Швейцария может сделать. Швейцарцы — открытие чемпионата. Мы знали, что это хорошая команда, но они заняли второе место, и у них только одна игра вызывает вопросы, а остальные матчи они на очень высоком уровне провели. Не хотелось бы, чтобы они продолжили своё победное шествие в матче с нашей командой. Чехов мы всех знаем, чехи знают многих наших, они не будут отсиживаться в обороне. Мы увидим хороший, интересный, быстрый хоккей. Чехи могут допустить моменты, которые могли бы привести к хорошим атакам с нашей стороны.
Власенков: Я не думаю, что сборная Чехии для нас будет сложным соперником. С таким составом, какой имеется у нас, мы должны обыгрывать эту команду. Тем более, в нашей команде ещё не все сказали своё слово. Многие ребята должны добавлять.
Пашков: Я не думаю, что это сильнейший соперник. Может быть, он в
— Что может помешать россиянам выйти в полуфинал?
Бадюков: Может помешать психологический фактор. Мы готовы ко всякому развитию событий, у нас разноплановые звенья, которые могут меняться и активно работать. Я хотел бы добавить, что, мне кажется, Кузнецов пока чувствует себя не в своей тарелке. Он не совсем понимает, куда ехать. Ему надо в себя приходить и не удаляться. Нам может помешать недопонимание и, если будет заброшена шайба, а наши ребята привыкли к крупным счетам, они будут хотеть выиграть за счёт большого количества голов. Очень хорошо, что в матче с американцами случилось то, что мы наткнулись на такого соперника и потеряли первое место. Лучше сейчас проиграть такой матч, чтобы каждый игрок понял, что здесь такие ребята, и вот такой соперник будет в дальнейшем. Надеемся, что у нас всё произойдёт так, как мы планируем. Техничные нападающие будут проводить комбинации и забрасывать шайбы. Не придётся преодолевать себя и соперника, чтобы забивать со скрипом.
Власенков: Да я думаю, что ничего. Считаю, что сборная России должна выигрывать. Повторюсь: с тем набором игроков, который у нас есть в нападении, мы должны проходить в полуфинал.
Пашков: Я не вижу у чехов
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