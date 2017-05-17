Что может помешать России выиграть у Чехии в ¼ ЧМ? Мнение экспертов

Двукратный обладатель кубка Гагарина и эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков, трёхкратный чемпион России Дмитрий Власенков и олимпийский чемпион Александр Пашков поделились мнениями об игре сборной России в последнем матче группового турнира на ЧМ с командой США, а также предположили, как будет развиваться четвертьфинальная встреча с чехами.

— В чём сборная США превзошла Россию? Какие проблемы мы увидели в игре команды Олега Знарка?

Бадюков: Во-первых, на наших защитников очень быстро садились крайние нападающие соперника. Они достаточно плотно играли с нашими игроками, особенно при входе в зону атаки для нашей команды. Плотность была очень серьёзной, и самое главное, что американцы успевали всё перекрывать. Да, у них были ошибки, когда, например, Гусев убежал, и тогда только возникали моменты. Вообще, они для себя провели идеальный матч, несмотря на то что три пропустили. Все линии действовали чётко и слаженно, на хорошей скорости. Игра Василевского была достаточно хорошей, но, как он сам сказал, США могли забросить ещё больше. Было видно их преимущество в контроле шайбы. У россиян шайба сходила при игре в пас. Наши игроки старались играть в пас, как обычно это проходило с итальянцами, латышами и словаками, но такая плотность уже не позволяла контролировать игру. На принятие решения было очень мало времени.

Цитата Бадюков: Игра Василевского была достаточно хорошей, но, как он сам сказал, США могли забросить ещё больше.

Плюс ещё ненужные удаления заставили нашу команду играть в меньшинстве. Самое главное, что у нас играли две пары защитников, они наелись. В третьем периоде, когда пропускали четвёртую шайбу, Антипин и Белов были уже уставшими, они уже не успели перекрыть поперечную передачу, которая прошла на Ли.

Власенков: Во-первых, мы много удалялись. Где-то, может быть, и Василевский чуть-чуть не выручил. Отмечу, что сборная России забрасывала хорошие шайбы, а в тех моментах, когда пропускала, её игроки несколько раз мимо шайбы проезжали и получали в свои ворота. Да и Василевский в тех моментах не выручил.

Пашков: Команда США продемонстрировала типичный североамериканский хоккей с элементами силового давления и рациональными действиями в атаке. Всё это, если говорить проще, свелось к максимальному количеству бросков в зону ворот и активным действиям на добивании. Это было настолько примитивно, что наша команда могла бы это предвидеть. На этом фоне ряд защитников проявили слабость в игре в обороне. Зона перед воротами не оборонялась так, как это должно быть, чтобы выиграть матч.

В атаке сыграли вполне удовлетворительно. Команда не ушла от той игры, которую демонстрировала в предыдущих матчах. Ложку дёгтя внесли удаления, из которых ни одно не было оправданным. Удивило то, что опытные игроки, такие как Кучеров и Кузнецов, в решающие моменты допускали разгильдяйство и отсутствие игровой дисциплины. Что касается Василевского, то он сыграл вполне уверенно. Может быть, в моменте, когда ему впихнули шайбу после передачи через площадь ворот, он эту передачу мог бы предвидеть. А так он сделал всё что мог, и сделал это хорошо.

— Теперь наша команда переезжает в Париж и играет в четвертьфинале с Чехией. Это самый сложный соперник, который мог нам попасться?

Бадюков: Чехи — наиболее хороший соперник для нас. Единственный минус в том, что придётся переехать и играть на незнакомом стадионе. В Париже уже 65 лет не проводился чемпионат мира. Для чехов это будет их лёд. Может быть, это и будет полезно для нашей команды. Что касается остальных сборных, то с финнами мы изначально неудачно играем. Мы неудачно играем с теми командами, которые отдают нам преимущество в плей-офф. Мы бежим с шашками наголо и натыкаемся на стену, а эти команды используют свои минимальные шансы. Так произошло и в прошлогоднем полуфинале. Команда Финляндии может окопаться и убежать. Там есть кому это сделать. Рано или поздно наши молодые защитники допустят ошибку, которую можно будет использовать.

То же самое и Швейцария может сделать. Швейцарцы — открытие чемпионата. Мы знали, что это хорошая команда, но они заняли второе место, и у них только одна игра вызывает вопросы, а остальные матчи они на очень высоком уровне провели. Не хотелось бы, чтобы они продолжили своё победное шествие в матче с нашей командой. Чехов мы всех знаем, чехи знают многих наших, они не будут отсиживаться в обороне. Мы увидим хороший, интересный, быстрый хоккей. Чехи могут допустить моменты, которые могли бы привести к хорошим атакам с нашей стороны.

Власенков: Я не думаю, что сборная Чехии для нас будет сложным соперником. С таким составом, какой имеется у нас, мы должны обыгрывать эту команду. Тем более, в нашей команде ещё не все сказали своё слово. Многие ребята должны добавлять.

Цитата Пашков: Чешская команда не самая сильная на этом чемпионате. Если играть с ней в атакующем ключе, в котором наша сборная проводит весь чемпионат, я думаю, успех, безусловно, должен прийти.

Пашков: Я не думаю, что это сильнейший соперник. Может быть, он в какой-то степени неудобный из-за многолетнего соперничества. Чешская команда не самая сильная на этом чемпионате. Если играть с ней в атакующем ключе, в котором наша сборная проводит весь чемпионат, я думаю, успех, безусловно, должен прийти.

Хоккей Чемпионат мира 2017 1/4 финала, 18.05.2017, 17:15 -:- Россия Чехия

— Что может помешать россиянам выйти в полуфинал?

Бадюков: Может помешать психологический фактор. Мы готовы ко всякому развитию событий, у нас разноплановые звенья, которые могут меняться и активно работать. Я хотел бы добавить, что, мне кажется, Кузнецов пока чувствует себя не в своей тарелке. Он не совсем понимает, куда ехать. Ему надо в себя приходить и не удаляться. Нам может помешать недопонимание и, если будет заброшена шайба, а наши ребята привыкли к крупным счетам, они будут хотеть выиграть за счёт большого количества голов. Очень хорошо, что в матче с американцами случилось то, что мы наткнулись на такого соперника и потеряли первое место. Лучше сейчас проиграть такой матч, чтобы каждый игрок понял, что здесь такие ребята, и вот такой соперник будет в дальнейшем. Надеемся, что у нас всё произойдёт так, как мы планируем. Техничные нападающие будут проводить комбинации и забрасывать шайбы. Не придётся преодолевать себя и соперника, чтобы забивать со скрипом.

Власенков: Да я думаю, что ничего. Считаю, что сборная России должна выигрывать. Повторюсь: с тем набором игроков, который у нас есть в нападении, мы должны проходить в полуфинал.

Цитата Власенков: Считаю, что сборная России должна выигрывать у Чехии. С тем набором игроков, который у нас есть в нападении, мы должны проходить в полуфинал.