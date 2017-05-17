В продаже есть билеты на все матчи ЧМ-2017, на матч Россия-Чехия осталось 6400
ИИХФ обнародовала информацию об оставшихся билетах на четвертьфинальные матчи чемпионата мира в Кёльне и Париже.
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На матч США — Финляндия осталось 8300 билетов, на игру
Также ИИХФ сообщает, что довольно много билетов осталось на полуфиналы чемпионата мира, равно как и на финал с матчем за третье место.
Сборная России проведёт свой матч с командой Чехии 18 мая. Начало — в 17:15 по московскому времени.
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