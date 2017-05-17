Чешские. Четвертьфинальные. Наши… История противостояния России и Чехии
Завтра в 17.15 в Париже сборная России начнет четвертьфинальный матч с чехами.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«Советский спорт» вспоминает яркие моменты противостояния учеников и учителей в ¼ финала чемпионатов мира.
Вынесем за скобки четвертьфинал на Олимпиаде-2002 в
3 мая 1995 года. Стокгольм
Прощальная гастроль Быкова и Хомутова.
Групповой турнир сборная России провела в Евле без очковых потерь и заняла первое место. В четвертьфинале ей предстояло встретиться с чехами, ставшими в другой группе (она играли в Стокгольме) четвертыми. Но вот парадокс — переезжать пришлось нашим. С холодного катка в Евле на теплый «Глобен». Подопечные Бориса Михайлова не смогли приспособиться к медленному льду. К тому же в первом периоде чудовищный ляп совершил вратарь Алексей Червяков, подаривший у борта шайбу соперникам. Чехи победили 2:0, а наши прославленные ветераны Вячеслав Быков и Андрей Хомутов попрощались со сборной. Незадолго до рокового матча Червяков в интервью одной из ведущих шведских газет назвал себя… лучшим вратарем мира. Когда я 13 лет спустя напомнил Быкову об этом факте, он буквально вскипел. Но потом заявил: «Мы тоже виноваты, лично я упустил пару моментов забить».
7 мая 1999 года. Осло
Теннисный разгром будущих чемпионов.
Этот матч нельзя назвать кубковым. Он состоялся в рамках квалификационного раунда (второго группового турнира за выход в полуфинал) чемпионата мира. Пропустив уже на второй минуте шайбу от Томаша Власака, подопечные Александра Якушева ответили шестью безответными. 6:1! 4 (2+2) очка набрал наш капитан Алексей Яшин.
К сожалению, эта яркая победа не позволила сборной России выйти в полуфинал. Ничья со словаками (2:2) закрыла нашим дорогу к медалям. А чехи завоевали золотые медали. Через год в
7 мая 2002 года. Йёнчепинг
Как наши Ягра прокинули.
Чехи шли по турнирной дистанции легко и свободно. Летели, сметая всех соперников. К
Россияне прыгнули выше головы, одержав победу 3:1. Хотя по броскам заметно уступили — 17 против 37. Дубль сделал Валерий Карпов. Особенно эффектной получилась его вторая шайба, заброшенная после силового прохода Андрея Коваленко, продавившего Ягра.
— В силе к нему в нынешней сборной России близко никто не подходит, — уверяет Михайлов.
Сборная России увезла из Швеции серебро, завоевав награды после 9-летнего перерыва. Всем игрокам были присвоены звания заслуженных мастеров спорта. В их числе и нашему эксперту Александру Гуськову.
7 мая 2003 года. Турку
Звоните 03!
На чемпионат мира Владимир Плющев привез очень молодую команду. Увы, травма не позволила рассчитывать на лидера сборной Алексея Яшина. Хотя ударная тройка выглядела многообещающе: Игорь Григоренко — Павел Дацюк — Илья Ковальчук. Ту нашу команду даже сравнивали с Красной машиной.
Однако на втором групповом этапе она заглохла — последовали поражения от шведов, латвийцев и канадцев. В четвертьфинале с чехами борьбы не получилось. Подопечные Плющева не смогли распечатать ворота Томаша Вокоуна, да и голевых моментов толком не создали. Бесславный итог эксперимента под названием «Детский сад». Впору было звонить 03. Главного тренера, конечно, сняли. А назначили 74-летнего Виктора Тихонова. Через год его команда даже не вышла в
Вокоун же через шесть лет еще раз стал камнем преткновения для нашей сборной. В финале ЧМ-2010, выигранном чехами 2:1.
В этот святой для нас праздник сборная Вячеслава Быкова сыграла вдохновенно, разгромив чехов 4:0.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter