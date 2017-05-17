Чешские. Четвертьфинальные. Наши… История противостояния России и Чехии

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Чехия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
1/4 финала
18.05 не начался Россия
Чехия
1/4 финала
18.05 не начался США
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался Швейцария
Швеция
1/4 финала
18.05 не начался Канада
Германия
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29769661/
17 мая 2017, 11:15 | Советский спорт

Чешские. Четвертьфинальные. Наши… История противостояния России и Чехии

Завтра в 17.15 в Париже сборная России начнет четвертьфинальный матч с чехами.

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© РИА "Новости"

«Советский спорт» вспоминает яркие моменты противостояния учеников и учителей в ¼ финала чемпионатов мира.

Вынесем за скобки четвертьфинал на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити. Ту победу с минимальным сухим счетом (1:0) над действующими олимпиониками невозможно переоценить. Гол забил Макс Афиногенов после выигранного Андреем Николишиным вбрасывания. Но главным вдохновителем и организатором успеха по праву считается вратарь Николай Хабибулин. Эта победа открыла сборной Вячеслава Фетисова дорогу к медалям. Ту бронзу мы до сих пор вспоминаем и гордимся ею. Вся команда за вычетом вратаря Ильи Брызгалова сразу после утешительного финала с белорусами (7:2) была награждена значками заслуженных мастеров спорта.

3 мая 1995 года. Стокгольм
Прощальная гастроль Быкова и Хомутова.

Групповой турнир сборная России провела в Евле без очковых потерь и заняла первое место. В четвертьфинале ей предстояло встретиться с чехами, ставшими в другой группе (она играли в Стокгольме) четвертыми. Но вот парадокс — переезжать пришлось нашим. С холодного катка в Евле на теплый «Глобен». Подопечные Бориса Михайлова не смогли приспособиться к медленному льду. К тому же в первом периоде чудовищный ляп совершил вратарь Алексей Червяков, подаривший у борта шайбу соперникам. Чехи победили 2:0, а наши прославленные ветераны Вячеслав Быков и Андрей Хомутов попрощались со сборной. Незадолго до рокового матча Червяков в интервью одной из ведущих шведских газет назвал себя… лучшим вратарем мира. Когда я 13 лет спустя напомнил Быкову об этом факте, он буквально вскипел. Но потом заявил: «Мы тоже виноваты, лично я упустил пару моментов забить».

7 мая 1999 года. Осло
Теннисный разгром будущих чемпионов.

Этот матч нельзя назвать кубковым. Он состоялся в рамках квалификационного раунда (второго группового турнира за выход в полуфинал) чемпионата мира. Пропустив уже на второй минуте шайбу от Томаша Власака, подопечные Александра Якушева ответили шестью безответными. 6:1! 4 (2+2) очка набрал наш капитан Алексей Яшин.

К сожалению, эта яркая победа не позволила сборной России выйти в полуфинал. Ничья со словаками (2:2) закрыла нашим дорогу к медалям. А чехи завоевали золотые медали. Через год в Санкт-Петербурге они отстояли титул, а в 2001-м оформили чемпионский хет-трик. Готовы они были и к золотому покеру, но на их пути в Йёнчепинге встали… россияне.

7 мая 2002 года. Йёнчепинг
Как наши Ягра прокинули.

Чехи шли по турнирной дистанции легко и свободно. Летели, сметая всех соперников. К плей-офф они подошли с пятью победами в квалификационном раунде при разнице шайб 25−11. Сборная России же буквально выдавила дверь в четвертьфинал, лишь по разнице забитых и пропущенных шайб опередив украинцев. Наши потерпели три поражения. Главный тренер Борис Михайлов был в отчаянии. Его команде предстояло встретится с чехами без паузы, причем надо было переехать из Гетеборга в Йёнчепинг. Яромир Ягр и Ко имела день отдыха и поджидала соперника на месте. В коллекции Ягра тогда еще не было золотой медали чемпиона мира, ему не терпелось ворваться в Тройной золотой клуб, куда принимали обладателей трех титулов (олимпийского, обладателя Кубка Стэнли и золота мирового первенства).

Россияне прыгнули выше головы, одержав победу 3:1. Хотя по броскам заметно уступили — 17 против 37. Дубль сделал Валерий Карпов. Особенно эффектной получилась его вторая шайба, заброшенная после силового прохода Андрея Коваленко, продавившего Ягра.

— В силе к нему в нынешней сборной России близко никто не подходит, — уверяет Михайлов.

Сборная России увезла из Швеции серебро, завоевав награды после 9-летнего перерыва. Всем игрокам были присвоены звания заслуженных мастеров спорта. В их числе и нашему эксперту Александру Гуськову.

7 мая 2003 года. Турку
Звоните 03!

На чемпионат мира Владимир Плющев привез очень молодую команду. Увы, травма не позволила рассчитывать на лидера сборной Алексея Яшина. Хотя ударная тройка выглядела многообещающе: Игорь Григоренко — Павел Дацюк — Илья Ковальчук. Ту нашу команду даже сравнивали с Красной машиной.

Однако на втором групповом этапе она заглохла — последовали поражения от шведов, латвийцев и канадцев. В четвертьфинале с чехами борьбы не получилось. Подопечные Плющева не смогли распечатать ворота Томаша Вокоуна, да и голевых моментов толком не создали. Бесславный итог эксперимента под названием «Детский сад». Впору было звонить 03. Главного тренера, конечно, сняли. А назначили 74-летнего Виктора Тихонова. Через год его команда даже не вышла в плей-офф.

Вокоун же через шесть лет еще раз стал камнем преткновения для нашей сборной. В финале ЧМ-2010, выигранном чехами 2:1.

В этот святой для нас праздник сборная Вячеслава Быкова сыграла вдохновенно, разгромив чехов 4:0. Гол-шедевр забил Евгений Малкин. Увы, победа в некоторой степени оказалась пирровой. В этом матче мы потеряли капитана, лучшего нападающего и снайпера турнира Алексея Морозова, получившего травму. Как же его не хватало в полуфинале с финнами, в котором наши досадно уступили в овертайме 1:2.
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