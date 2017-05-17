Мутко: Сборная России по хоккею прилично выглядела в матче ЧМ с командой США

Сборная России во вторник со счетом 3:5 уступила команде США в последней игре группового этапа чемпионата мира, проходящего с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Для команды Олега Знарка это поражение стало единственным на турнире в группе.

«Хоккей — это хоккей. Здорово играли, но проиграли. Много удалений было, нарушали много, немножко в обороне, как мне кажется, допустили слишком много ошибок. Сейчас плей-офф, задача была выйти с первого места, но команда будет играть в ¼ финала, такой крупный отрезок пройти без осечек сложно, хотя повторюсь, что команда выглядела прилично. Пожелаем им удачи, мы все за них болеем», — сказал Мутко по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Четвертьфинальный матч турнира россияне проведут против чехов 18 мая в Париже.