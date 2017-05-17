Мутко: Сборная России по хоккею прилично выглядела в матче ЧМ с командой США
МОСКВА, 17 мая —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что в проигранном матче чемпионата мира по хоккею с американцами сборная России выглядела прилично, хотя у нее и были ошибки в обороне.
Сборная России во вторник со счетом 3:5 уступила команде США в последней игре группового этапа чемпионата мира, проходящего с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Для команды Олега Знарка это поражение стало единственным на турнире в группе.
«Хоккей — это хоккей. Здорово играли, но проиграли. Много удалений было, нарушали много, немножко в обороне, как мне кажется, допустили слишком много ошибок. Сейчас
Четвертьфинальный матч турнира россияне проведут против чехов 18 мая в Париже.
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