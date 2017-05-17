Российские хоккеисты отправятся на матч плей-офф ЧМ в Париж на поезде

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Россияне во вторник в Кельне уступили команде США в заключительном матче предварительного этапа и заняли второе место в группе А. Поскольку немцы обыграли команду Латвии и заняли четвертое место, россияне сыграют свой матч в плей- офф в столице Франции.

Матч россиян с чехами пройдет 18 мая, начало в 17:15 мск.