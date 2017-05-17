Все матчи данной стадии пройдут 18 мая. На встречу сборных России и Чехии в Париже на «АккорХотелс Арене», вмещающей 13437 зрителей, в наличии остается 6,4 тысячи билетов. Матч начнется в 16:15 по местному времени (17:15 мск). На другую игру в столице Франции между командами Швейцарии и Швеции, которая начнется в 20:15 по местному времени (21:15 мск), в доступе 5,4 тысячи билетов.

Еще два матча пройдут в Кёльне на «Ланксесс Арене» вместимостью 18,5 тысячи человек. На игру США — Финляндия (начало в 16:15 по местному времени/17:15 мск) доступно еще 8,3 тысячи квитков. На встречу действующих чемпионов мира канадцев с хозяевами турнира немцами, которые выйдут на лед в 20:15 по местному времени, в наличии 7,2 тысячи билетов.