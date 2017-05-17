Сборная удаляется в Париж
Групповой этап чемпионата мира по хоккею завершился для сборной России поражением от США, что отправило команду Олега Знарка на второе место в группе. Теперь для четвертьфинала с Чехией нашей сборной нужно будет перебраться в Париж, а в полуфинале турнира вероятна встреча с Канадой. «Газета.Ru» подводит итоги группового этапа.
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Увидеть Париж и…
Сборная России по хоккею провела в целом добротный групповой этап. Начав с победы над Швецией по буллитам, подопечные Олега Знарка последовательно разбирались со всеми уступающими им в классе соперниками, причем делали это убедительнее тех же шведов и американцев.
«Звездно-полосатые» вообще умудрились начать турнир с поражения от Германии, и потому перед заключительным туром расклад был в пользу России, которой для бронирования первого места в группе и продления своего пребывания в Кельне достаточно было не уступить в основное время.
Не вышло. Сборная США трижды отыгралась в первые два периода, а в третьем реализовала очередное глупое удаление соперника, добавив к этому еще и гол в пустые ворота.
Россия заняла на групповом этапе второе месте и теперь сыграет в четвертьфинале с Чехией. Главным минусом является тот факт, что на эту игру команде Знарка предстоит перебраться в Париж, после чего, в случае победы, Россия вернется на остаток турнира в Германию.
Что касается игры команды, то она оставила неоднозначное впечатление. Вроде бы все у сборной было неплохо, но победный матч против Швеции случился на самом старте турнира, то есть уже давно, да и выиграли там только в серии штрафных бросков.
А вот против США наши хоккеисты явно уступали в скоростях, что привело к солидному преимуществу команды Джеффа Блашилла по броскам и обилию удалений сборной России. По большому счету, тот факт, что российские хоккеисты трижды вели в счете, можно отнести на счет удачи — не слишком обнадеживающе в преддверии игр на выбывание.
Финала мечты не будет.
И если со сборной Чехии Россия справляться в
Поверить в возможность Германии переиграть действующих чемпионов мира не представляется возможным. У одних из двух
Команда Джона Купера прошла групповой этап солидно, а поражение от Швейцарии в овертайме, где «кленовые листья» вели со счетом 2:0, можно списать на расслабленность. На итоговый результат в группе оно не повлияло.
Главное впечатление от игры фаворитов мирового форума в том, что они не играли на пределе своих возможностей. Если такая сборная обыгрывает в последнем туре с крупным счетом мотивированную Финляндию, даже не напрягаясь, то чего же ждать от нее в
В общем, после группового этапа канадцы
Вскрыть чешский орешек.
Впрочем, произойдет встреча с Канадой, только если в четвертьфинале будет пройдена Чехия. На этом турнире всегда неприятная для России команда Йозефа Яндача не показывает выдающегося хоккея.
Поражение в последнем туре от Швейцарии, лишившее чехов второго места в подгруппе В, тому подтверждение. Правда, есть ощущение, что в этом матче результат для будущего соперника России был не особенно важен.
Эта команда не хватает звезд с неба: ни один из ее хоккеистов не входит в двадцатку лучших на турнире ни по очкам, ни по заброшенным шайбам. Лишь Давид Пастрняк, проведший отличный сезон за «Бостон Брюинз», располагается на седьмом месте в списке ассистентов с 6 передачами.
В нападении Чехии главная угроза будет исходить от него и от Владимира Соботки, проведшего третий сезон в КХЛ за омский «Авангард», после чего доигравшего в НХЛ в составе «Сент-Луис Блюз».
При этом очень внимательно сборной России придется следить за синей линей — у Чехии по две шайбы забросили защитники Радко Гудаш и Михал Кемпны.
Интересная ситуация у команды Яндача и на последнем рубеже, где конкурируют Петер Мразек и Павел Францоуз. Вроде бы вратарь «Детройт Ред Уингз» является первым номером, и именно он отыграл четыре из семи встреч в группе, но по статистике лучше выглядел страж ворот челябинского «Трактора», отразивший на групповом этапе 92,68% бросков (против 88,10% у Мразека) и в одной встрече оставивший свои ворота в неприкосновенности.
Старые проблемы.
Еще
Это, конечно, ирония, но сути дела она не меняет. Проблемы в игре национальной команды остаются теми же, что и раньше. Постоянные ненужные удаления, которые и сгубили сборную в игре с американцами.
В конце концов, Никиту Кучерова с Евгением Кузнецовым вызывали после сезона в НХЛ не для того, чтобы они хватали по 4 минуты штрафа на брата (по разу их удаления были реализованы).
Что касается вбрасываний, то в двадцати лучших по этому показателю хоккеистах турнира у нас только Владислав Наместников с 57,53% выигранных дуэлей.
У Чехии в этом списке представлен тоже только один хоккеист — Петр Врана (60,47%), — но ведь выходом в полуфинал амбиции нашей команды не ограничиваются.
Ну и, конечно, остаются трудности при игре против
Компенсировать все это должны Андрей Василевский на последнем рубеже, отыгравший в группе на ноль дважды и смотревшийся очень прилично, а также наша атака.
Сразу четыре российских хоккеиста — Артемий Панарин, Вадим Шипачев, Никита Кучеров и Никита Гусев — представлены в восьмерке лучших бомбардиров турнира, причем Панарин возглавляет этот список с 13 (3+10) баллами.
Он же вместе с подписавшим контракт с дебютирующим с нового сезона НХЛ клубом «Вегас Найтс» Шипачевым является лучшим диспетчером турнира — по десять передач никто больше пока не сделал.
Очень интересный турнир.
Групповой этап чемпионата мира — 2017 оказался очень интересным, и это главный вывод, который можно сделать.
С одной стороны, все шесть
Ну, а подгруппа А и вовсе подарила суперинтригу: Германия и Латвия определяли последнего участника четвертьфинала в очном противостоянии заключительного тура, которое журналисты окрестили 1/8 финала, так как в
И эта игра поставила после группового этапа жирный восклицательный знак. Латвия по ходу встречи отыгралась со счета 0:2, затем даже вышла вперед в концовке, но упустила победу на последней минуте основного времени
В четвертьфиналах чемпионата мира встретятся:
Канада — Германия
Россия — Чехия
США — Финляндия
Швейцария — Швеция.
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