Сборная удаляется в Париж

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Чехия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
1/4 финала
18.05 не начался Россия
Чехия
1/4 финала
18.05 не начался США
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался Швейцария
Швеция
1/4 финала
18.05 не начался Канада
Германия
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29768752/
17 мая 2017, 10:16 | «Газета.Ру»

Сборная удаляется в Париж

Групповой этап чемпионата мира по хоккею завершился для сборной России поражением от США, что отправило команду Олега Знарка на второе место в группе. Теперь для четвертьфинала с Чехией нашей сборной нужно будет перебраться в Париж, а в полуфинале турнира вероятна встреча с Канадой. «Газета.Ru» подводит итоги группового этапа.

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Увидеть Париж и…

Сборная России по хоккею провела в целом добротный групповой этап. Начав с победы над Швецией по буллитам, подопечные Олега Знарка последовательно разбирались со всеми уступающими им в классе соперниками, причем делали это убедительнее тех же шведов и американцев.

«Звездно-полосатые» вообще умудрились начать турнир с поражения от Германии, и потому перед заключительным туром расклад был в пользу России, которой для бронирования первого места в группе и продления своего пребывания в Кельне достаточно было не уступить в основное время.

Не вышло. Сборная США трижды отыгралась в первые два периода, а в третьем реализовала очередное глупое удаление соперника, добавив к этому еще и гол в пустые ворота.

Россия заняла на групповом этапе второе месте и теперь сыграет в четвертьфинале с Чехией. Главным минусом является тот факт, что на эту игру команде Знарка предстоит перебраться в Париж, после чего, в случае победы, Россия вернется на остаток турнира в Германию.

Что касается игры команды, то она оставила неоднозначное впечатление. Вроде бы все у сборной было неплохо, но победный матч против Швеции случился на самом старте турнира, то есть уже давно, да и выиграли там только в серии штрафных бросков.

А вот против США наши хоккеисты явно уступали в скоростях, что привело к солидному преимуществу команды Джеффа Блашилла по броскам и обилию удалений сборной России. По большому счету, тот факт, что российские хоккеисты трижды вели в счете, можно отнести на счет удачи — не слишком обнадеживающе в преддверии игр на выбывание.

Финала мечты не будет.

И если со сборной Чехии Россия справляться в общем-то обязана, то дальше будет очень трудно. Поражение от США неприятно больше даже не переездом в Париж, который, как отметил после игры с американцами Знарок, отнимет много сил, а тем, что в полуфинале нас ждет Канада.

Поверить в возможность Германии переиграть действующих чемпионов мира не представляется возможным. У одних из двух сборных-хозяев чемпионата отличная команда, но Канада есть Канада.

Команда Джона Купера прошла групповой этап солидно, а поражение от Швейцарии в овертайме, где «кленовые листья» вели со счетом 2:0, можно списать на расслабленность. На итоговый результат в группе оно не повлияло.

Главное впечатление от игры фаворитов мирового форума в том, что они не играли на пределе своих возможностей. Если такая сборная обыгрывает в последнем туре с крупным счетом мотивированную Финляндию, даже не напрягаясь, то чего же ждать от нее в плей-офф?

В общем, после группового этапа канадцы по-прежнему кажутся абсолютным фаворитом чемпионата мира. США, Россия и Швеция постараются это опровергнуть, и жаль, что нашей команде придется это делать уже в полуфинале.

Вскрыть чешский орешек.

Впрочем, произойдет встреча с Канадой, только если в четвертьфинале будет пройдена Чехия. На этом турнире всегда неприятная для России команда Йозефа Яндача не показывает выдающегося хоккея.

Поражение в последнем туре от Швейцарии, лишившее чехов второго места в подгруппе В, тому подтверждение. Правда, есть ощущение, что в этом матче результат для будущего соперника России был не особенно важен.

Эта команда не хватает звезд с неба: ни один из ее хоккеистов не входит в двадцатку лучших на турнире ни по очкам, ни по заброшенным шайбам. Лишь Давид Пастрняк, проведший отличный сезон за «Бостон Брюинз», располагается на седьмом месте в списке ассистентов с 6 передачами.

В нападении Чехии главная угроза будет исходить от него и от Владимира Соботки, проведшего третий сезон в КХЛ за омский «Авангард», после чего доигравшего в НХЛ в составе «Сент-Луис Блюз».

При этом очень внимательно сборной России придется следить за синей линей — у Чехии по две шайбы забросили защитники Радко Гудаш и Михал Кемпны.

Интересная ситуация у команды Яндача и на последнем рубеже, где конкурируют Петер Мразек и Павел Францоуз. Вроде бы вратарь «Детройт Ред Уингз» является первым номером, и именно он отыграл четыре из семи встреч в группе, но по статистике лучше выглядел страж ворот челябинского «Трактора», отразивший на групповом этапе 92,68% бросков (против 88,10% у Мразека) и в одной встрече оставивший свои ворота в неприкосновенности.

Старые проблемы.

Еще Салтыков-Щедрин говорил: «Разбудите меня через сто лет, и спросите, что делает сборная России по хоккею? Проигрывает вбрасывания и удаляется».

Это, конечно, ирония, но сути дела она не меняет. Проблемы в игре национальной команды остаются теми же, что и раньше. Постоянные ненужные удаления, которые и сгубили сборную в игре с американцами.

В конце концов, Никиту Кучерова с Евгением Кузнецовым вызывали после сезона в НХЛ не для того, чтобы они хватали по 4 минуты штрафа на брата (по разу их удаления были реализованы).

Что касается вбрасываний, то в двадцати лучших по этому показателю хоккеистах турнира у нас только Владислав Наместников с 57,53% выигранных дуэлей.

У Чехии в этом списке представлен тоже только один хоккеист — Петр Врана (60,47%), — но ведь выходом в полуфинал амбиции нашей команды не ограничиваются.

Ну и, конечно, остаются трудности при игре против топ-команд в обороне. Наши защитники уступают в скорости (в том числе и в скорости принятия решений), и исправить это по ходу турнира уже невозможно.

Компенсировать все это должны Андрей Василевский на последнем рубеже, отыгравший в группе на ноль дважды и смотревшийся очень прилично, а также наша атака.

Сразу четыре российских хоккеиста — Артемий Панарин, Вадим Шипачев, Никита Кучеров и Никита Гусев — представлены в восьмерке лучших бомбардиров турнира, причем Панарин возглавляет этот список с 13 (3+10) баллами.

Он же вместе с подписавшим контракт с дебютирующим с нового сезона НХЛ клубом «Вегас Найтс» Шипачевым является лучшим диспетчером турнира — по десять передач никто больше пока не сделал.

Очень интересный турнир.

Групповой этап чемпионата мира — 2017 оказался очень интересным, и это главный вывод, который можно сделать.

С одной стороны, все шесть топ-сборных без особых проблем пробились в плей-офф, с другой, в группе В Швейцария заняла второе место, обыграв Канаду и опередив Чехию и Финляндию, которую едва не напрягли скромные Франция с Норвегией.

Ну, а подгруппа А и вовсе подарила суперинтригу: Германия и Латвия определяли последнего участника четвертьфинала в очном противостоянии заключительного тура, которое журналисты окрестили 1/8 финала, так как в плей-офф выходил победитель матча.

И эта игра поставила после группового этапа жирный восклицательный знак. Латвия по ходу встречи отыгралась со счета 0:2, затем даже вышла вперед в концовке, но упустила победу на последней минуте основного времени из-за глупого удаления, а затем Германия вырывала победу в серии послематчевых буллитов после лихого овертайма — что могло быть «вкуснее»?

В четвертьфиналах чемпионата мира встретятся:

Канада — Германия
Россия — Чехия
США — Финляндия
Швейцария — Швеция.

© Ньюстюб
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