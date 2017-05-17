Спруктс: Латвийские хоккеисты не обращали внимания на судейство матча ЧМ с немцами
КЕЛЬН, 17 мая —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты сборной Латвии не обращали внимания на судейство матча с командой Германии, для этого есть компетентные органы, заявил нападающий латвийцев Янис Спруктс.
Латвийцы во вторник по буллитам проиграли сборной Германии (3:4) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира и уступили немцам последнюю путевку в
«Два гола отыграли, третий забили… но такая у нас игра. На судейские решения мы не смотрим, только играем, — сказал Спруктс журналистам. — Наше дело — играть, а там уже пусть разбираются тренеры, судейские бригады или еще
«Всегда хочется сыграть лучше. Мы шли к тому, чтобы добраться до четвертьфинала, а потом идти дальше и дальше. Физически мы отдали инициативу. Потом встряхнулись и играли хорошо», — добавил форвард.
Главным тренером сборной Латвии на турнире был Боб Хартли, возглавивший команду в декабре прошлого года. Ранее 56-летний американский специалист заявил, что пока не знает, продолжит ли работу на своем посту.
«Хартли — хороший тренер, много обращает внимание на детали. Он об этом и тебе говорит, и остальной команде показывает. Не только
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