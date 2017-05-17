Спруктс: Латвийские хоккеисты не обращали внимания на судейство матча ЧМ с немцами

Латвийцы во вторник по буллитам проиграли сборной Германии (3:4) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира и уступили немцам последнюю путевку в плей-офф.

«Два гола отыграли, третий забили… но такая у нас игра. На судейские решения мы не смотрим, только играем, — сказал Спруктс журналистам. — Наше дело — играть, а там уже пусть разбираются тренеры, судейские бригады или еще какие-нибудь “надзорники”, это не наше дело. Руки после таких матчей опускаются. Но завтра уже начнем подготовку к следующему году. Подготовимся хорошо, и выступим лучше».

«Всегда хочется сыграть лучше. Мы шли к тому, чтобы добраться до четвертьфинала, а потом идти дальше и дальше. Физически мы отдали инициативу. Потом встряхнулись и играли хорошо», — добавил форвард.

Главным тренером сборной Латвии на турнире был Боб Хартли, возглавивший команду в декабре прошлого года. Ранее 56-летний американский специалист заявил, что пока не знает, продолжит ли работу на своем посту.