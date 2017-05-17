Хартли доволен опытом работы в сборной Латвии по хоккею
КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной Латвии по хоккею канадец Боб Хартли рассказал, что доволен опытом работы, полученном в национальной латвийской команде. Об этом он рассказал журналистам.
Сборная Латвии в заключительном матче предварительного этапа в группе А уступила немцам по буллитам и не попала в
«Мы только что проиграли большой матч. Я очень горд своими игроками и был сконцентрирован на них, учитывая, как они сражались. Теперь мы должны поговорить о латвийском хоккее, я насладился полученным опытом, — сказал Хартли. — Мы посмотрим по поводу будущего, но не сейчас — нам надо приехать домой».
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