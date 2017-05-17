Эрхофф: Немецкие хоккеисты способны обыграть канадцев в четвертьфинале ЧМ

Во вторник сборная Германии по буллитам со счетом 4:3 победила команду Латвии и вышла в плей-офф чемпионата мира.

«Эта победа очень важна для всего немецкого хоккея, особенно для подрастающего поколения. Мы действительно совершили сегодня что-то важное», — считает Эрхофф.

«Вполне можем мы обыграть Канаду в четвертьфинале. Когда все решается в одном матче — возможно все. Сейчас мы наслаждаемся моментом, а уже завтра сфокусируемся на матче с Канадой», — добавил немецкий защитник.

Чемпионат мира завершится 21 мая. В четвертьфинале команда Германии 18 мая сыграет с канадцами, начало встречи — 21:15 мск.