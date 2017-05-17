Даугавиньш заявил, что сборной Латвии не стыдно возвращаться домой после ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Чехия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
1/4 финала
18.05 не начался Россия
Чехия
1/4 финала
18.05 не начался США
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался Швейцария
Швеция
1/4 финала
18.05 не начался Канада
Германия
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29765971/
17 мая 2017, 1:20 | ТАСС

Даугавиньш заявил, что сборной Латвии не стыдно возвращаться домой после ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеистам сборной Латвии будет не стыдно возвращаться домой после вылета с чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже. Такое мнение журналистам высказал форвард латвийской команды Каспарс Даугавиньш.

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© ИТАР-ТАСС

Во вторник сборная Германии по буллитам со счетом 4:3 победила команду Латвии и вышла в плей-офф чемпионата мира. Латвийцы завершили выступление на турнире, заняв пятое место в группе А.

«Были матчи в моей карьере похожие на этот по драматизму. Мы хотели выиграть, но не получилось. Я бы лучше играл овертаймы вместо буллитов, но таковы правила и все к ним готовы», — сказал Даугавиньш. «Трудно играть, когда соперника гонит 18 тысяч болельщиков, — продолжил форвард. — Это непросто, но все равно приятно выступать при полном стадионе. Мы верили всю игру, что можем выиграть, даже при счете 0:2».

Также Даугавиньш отметил сыгранность латвийской сборной. «Первый раз за долгие годы у нас был такой сплоченный коллектив. Все четыре звена играли ровно, каждую игру мы цеплялись. Спасибо большое Бобу Хартли за то, что привил нам другую культуру хоккея», — считает хоккеист.

«Домой возвращаться не стыдно, но обидно», — добавил он — Самым непростым для нас соперником была команда России, которая играла в очень неудобный хоккей. С первых минут они нас переиграли, у них хорошие шансы побороться за победу в турнире.

Чемпионат мира завершится 21 мая.
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16 Мая, 21:15 Зрители 18797 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Германия 4:3 Б
Серия буллитов
(0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Латвия
Главные тренеры
Марко Штурм Боб Хартли
Вратари
Филипп Грубауэр 58:42 (Ф. Грубауэр 59:27) Элвис Мерзликинс
1-й период
Теодорс Блюгерс 03:41
Гунарс Скворцов 08:54
2-й период
27:22 Мориц Мюллер
Артур Кулда 29:29
31:02 Давид Вольф (К. Эрхофф, П. Раймер)
31:29 Деннис Зайденберг (М. Кинк, М. Мюллер)
32:13 Давид Вольф
Гунарс Скворцов (К. Сотниекс) 38:42
3-й период
Янис Спруктс (К. Сотниекс, М. Индрашис) 48:22
55:19 Кристиан Эрхофф
Андрис Джериньш (У. Балинскис, Роб. Букартс) 56:08
Артур Кулда 57:54
59:27 Феликс Шютц (Л. Драйзайтль)
Серия буллитов - победный бросок
Ф. Тиффельс
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборной Германии повезло в серии послематчевых буллитов в заключительной игре группового этапа чемпионата мира по хоккею против команды Латвии. Такое мнение журналистам высказал главный тренер немецкой сборной Марко Штурм.
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