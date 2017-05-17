Даугавиньш заявил, что сборной Латвии не стыдно возвращаться домой после ЧМ
КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеистам сборной Латвии будет не стыдно возвращаться домой после вылета с чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже. Такое мнение журналистам высказал форвард латвийской команды Каспарс Даугавиньш.
Во вторник сборная Германии по буллитам со счетом 4:3 победила команду Латвии и вышла в
«Были матчи в моей карьере похожие на этот по драматизму. Мы хотели выиграть, но не получилось. Я бы лучше играл овертаймы вместо буллитов, но таковы правила и все к ним готовы», — сказал Даугавиньш. «Трудно играть, когда соперника гонит 18 тысяч болельщиков, — продолжил форвард. — Это непросто, но все равно приятно выступать при полном стадионе. Мы верили всю игру, что можем выиграть, даже при счете 0:2».
Также Даугавиньш отметил сыгранность латвийской сборной. «Первый раз за долгие годы у нас был такой сплоченный коллектив. Все четыре звена играли ровно, каждую игру мы цеплялись. Спасибо большое Бобу Хартли за то, что привил нам другую культуру хоккея», — считает хоккеист.
«Домой возвращаться не стыдно, но обидно», — добавил он — Самым непростым для нас соперником была команда России, которая играла в очень неудобный хоккей. С первых минут они нас переиграли, у них хорошие шансы побороться за победу в турнире.
Чемпионат мира завершится 21 мая.
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