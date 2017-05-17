Финала Россия — Канада не будет
Во вторник наши проиграли США (3:5), не заняли первое место в группе и теперь, если встретятся с извечными соперниками канадцами, то только в полуфинале.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Щелчок по носу сборная России получила смачный и болезненный. Теперь к золоту придется идти сложной дорогой, на которой неизбежна встреча с могучей Канадой. Если, конечно, сами россияне в четверг справятся с чехами. И есть только
Но мало кто из тренеров любит, когда у его команды все идет по идеальному сценарию задолго до решающих матчей. Для того чтобы удержать коллектив в руках, обязательно нужны отрицательный момент, негативный нюанс и минимальная ошибка. Никто из игроков не отрывается от реальности, ведь любому всегда можно по делу указать на его место. И с этой точки зрения Олегу Знарку повезло, что «щелчок» случился не в раунде на выбывание, а за два дня до него. Теперь у него есть время для работы над ошибками.
Разгромные победы над итальянцами и словаками, а также другие успехи России в Кельне при всей привлекательности игры обесценились моментально. Недостаточно быть молодцом среди овец, чтобы претендовать на достижение серьезного результата. Куда более важно, что ни одного реального претендента нам пока в основное время обыграть не удалось.
Сыграли ли мы с американцами откровенно плохо? Нет. Но по концентрации и настрою предъявить к россиянам претензии можно и нужно. Сосредоточенность сборной США, которая со старта бросилась завоевывать первое место в группе, бросалась в глаза, наверное, даже с космической орбитальной станции. Но даже при этом первый период, который складывался непросто, закончился в нашу пользу. Да и потом позитива тоже хватало. С сумасшедшим давлением американцев в первой половине встречи
А подвели собственные ошибки. Тот самый момент, который еще можно исправить, начав с персональной ответственности всех и каждого. Семь раз за матч сборная России оставалась в меньшинстве. Это преступно много! Два необязательных удаления Евгения Кузнецова в ключевой момент третьего периода с разницей в 46 секунд в иной ситуации могли бы стоить звездному форварду ссылки в запас. Пока его безрассудство можно оправдать акклиматизацией после трансатлантического перелета. Было заметно, что в некоторых эпизодах ноги у одного из самых скоростных игроков сборной России просто не бежали.
Изначально календарь предварительного раунда казался неритмичным и откровенно плохим. Первая и последние встречи — с сильными оппонентами, а в остальные игровые дни — матчи, в которых сборная России должна собирать максимум очков при любых условиях. Но сейчас кажется, что такой график во благо. Головокружения от успехов нет, концентрация в четвертьфинале обязана быть на максимуме. Так что рано вешать головы. Свое право на ошибку Знарок потратил, и настоящий чемпионат мира для сборной России начинается только сейчас.
Соперником России по четвертьфиналу стала Чехия. Игра пройдет в Париже 18 мая и начнется в 17.15 по московскому времени.
Михаил ЗИСЛИС.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|Олег Знарок
|Джефф Блэшилл
|Андрей Василевский 58:42 (Анд. Василевский 59:38)
|Джимми Ховард
|1-й период
|03:51
|Артем Зуб
|07:33
|Никита Кучеров
|12:29
|Никита Гусев (Б. Киселевич)
|Чарли Макэвой
|12:52
|14:31
|Сергей Плотников
|14:31
|Сергей Плотников
|19:12
|Никита Кучеров
|2-й период
|Кевин Хэйс (Б. Нельсон, К. Келлер)
|21:00
|27:33
|Антон Белов (С. Плотников, С. Андронов)
|Дилан Ларкин (Б. Нельсон)
|32:18
|Коннор Мерфи
|35:37
|36:15
|Никита Гусев (Е. Дадонов, В. Шипачев)
|Кевин Хэйс (Дж. Годро, Н. Бьюгстад)
|37:43
|3-й период
|Андерс Ли
|45:49
|52:46
|Евгений Кузнецов
|Андерс Ли (Дж. Годро, Дж. Айкел)
|52:57
|53:32
|Евгений Кузнецов
|Брок Нельсон (Д. Ларкин)
|п.в.
|59:38
|59:54
|Иван Телегин
|Эндрю Копп
|59:54
|16
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|7
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол