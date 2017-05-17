Щелчок по носу сборная России получила смачный и болезненный. Теперь к золоту придется идти сложной дорогой, на которой неизбежна встреча с могучей Канадой. Если, конечно, сами россияне в четверг справятся с чехами. И есть только один-единственный плюс по итогам вчерашнего матча: с небес на землю нашу команду опустили очень своевременно. Ведь мы уже и вправду поверили, что сборной России и море по колено. Настолько все здорово складывалось для нее как по игре, так и по результатам.

Но мало кто из тренеров любит, когда у его команды все идет по идеальному сценарию задолго до решающих матчей. Для того чтобы удержать коллектив в руках, обязательно нужны отрицательный момент, негативный нюанс и минимальная ошибка. Никто из игроков не отрывается от реальности, ведь любому всегда можно по делу указать на его место. И с этой точки зрения Олегу Знарку повезло, что «щелчок» случился не в раунде на выбывание, а за два дня до него. Теперь у него есть время для работы над ошибками.

Разгромные победы над итальянцами и словаками, а также другие успехи России в Кельне при всей привлекательности игры обесценились моментально. Недостаточно быть молодцом среди овец, чтобы претендовать на достижение серьезного результата. Куда более важно, что ни одного реального претендента нам пока в основное время обыграть не удалось.

Сыграли ли мы с американцами откровенно плохо? Нет. Но по концентрации и настрою предъявить к россиянам претензии можно и нужно. Сосредоточенность сборной США, которая со старта бросилась завоевывать первое место в группе, бросалась в глаза, наверное, даже с космической орбитальной станции. Но даже при этом первый период, который складывался непросто, закончился в нашу пользу. Да и потом позитива тоже хватало. С сумасшедшим давлением американцев в первой половине встречи худо-бедно удалось справиться, моменты сборная России создавала регулярно, самоотдача находилась на высочайшем уровне, а, начиная с середины матча, игрового преимущества у соперника уже не было.

А подвели собственные ошибки. Тот самый момент, который еще можно исправить, начав с персональной ответственности всех и каждого. Семь раз за матч сборная России оставалась в меньшинстве. Это преступно много! Два необязательных удаления Евгения Кузнецова в ключевой момент третьего периода с разницей в 46 секунд в иной ситуации могли бы стоить звездному форварду ссылки в запас. Пока его безрассудство можно оправдать акклиматизацией после трансатлантического перелета. Было заметно, что в некоторых эпизодах ноги у одного из самых скоростных игроков сборной России просто не бежали.

Изначально календарь предварительного раунда казался неритмичным и откровенно плохим. Первая и последние встречи — с сильными оппонентами, а в остальные игровые дни — матчи, в которых сборная России должна собирать максимум очков при любых условиях. Но сейчас кажется, что такой график во благо. Головокружения от успехов нет, концентрация в четвертьфинале обязана быть на максимуме. Так что рано вешать головы. Свое право на ошибку Знарок потратил, и настоящий чемпионат мира для сборной России начинается только сейчас.

Соперником России по четвертьфиналу стала Чехия. Игра пройдет в Париже 18 мая и начнется в 17.15 по московскому времени.

Михаил ЗИСЛИС.