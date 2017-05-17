Латвии не хватило 33 секунд. Германия ликует, Россия едет к Чехии в Париж
Латвия вела за 33 секунды до сирены, но Германия отыгралась и победила по буллитам, отправив Россию в Париж на матч ¼ финала.
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Матч Германии и Латвии должен был дать ответы на два главных вопроса: сумеют ли хозяева чемпионата мира пробиться в
Для Латвии групповой этап разделился на два равных отрезка: сначала латвийцы трижды подряд выиграли, но затем наступила серия матчей с лидерами группы, и команда Боба Хартли потерпела три поражения. Причём игра латвийцев от матча к матчу не становилась лучше, и если в играх со Швецией и США была борьба, то России они уступили вчистую 0:5 (хотя отсутствие лидеров, которыми решили не рисковать, безусловно сказалось).
По первому периоду показалось, что Латвия «наелась» за турнир. Два удаления за первые 10 минут, отсутствие конструктива в атаке и 4−19 по броскам по итогам 20 минут встречи — и только чудом счёт оставался 0:0. Одним из главных его творцов был голкипер Элвис Мерзликин. А во втором периоде подсела уже команда Штурма, и Латвия выровняла игру, а в некоторых моментах даже смотрелась интереснее хозяев. Тем не менее, расплата за проваленный первый период всё же состоялась. На 31-й минуте с разницей в 27 секунд Давид Вольф и Деннис Зайденберг обеспечили Германии преимущество — 2:0. Казалось бы, шансы латвийцев на выход в
Счёт 1:2, и последние 20 минут обещали быть жаркими. Команды начали осторожничать и ждать ошибку соперника. Более терпеливыми оказались латвийцы: в
Вскоре мог забивать Драйзайтль, но удача была на стороне Мерзликина. Впрочем, латвийцы эту удачу вполне заслужили. И продолжили давить — вскоре счёт по броскам в третьем периоде был уже 6−3 в пользу Латвии. Первый период команда Боба Хартли смогла забыть и владела инициативой. Получив большинство, латвийцы закрыли Германию в зоне — и забили! На звание национального героя Латвии сделал заявку Андрис Джериньш.
Трибуны недовольно зашумели, а немецкие комментаторы стали произносить фамилию Драйзайтль трижды в секунду. Но моментов от этого не возникало, а играть оставалось меньше четырёх минут. Моментом истины для Германии стало удаление Артура Кулды за 126 секунд до сирены. Штурм принял решение снять вратаря. «Драйзайтль, Драйзайтль» продолжали твердить заклинание немецкие комментаторы. И оно
В овертайме преимуществом владела сборная Латвии, как бы трибуны ни гнали Германию вперёд. Но дело дошло до буллитной лотереи. В первых бросках на высоте оказались голкиперы, а забить удалось лишь Фредерику Тиффельсу — 4:3, победа Германии. Хозяева чемпионата мира спаслись от провала и отправили сборную Россию играть с чехами в Париж.
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|16 Мая, 21:15
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|Групповой этап: Группа A
|LANXESS arena
|Марко Штурм
|Боб Хартли
|Филипп Грубауэр 58:42 (Ф. Грубауэр 59:27)
|Элвис Мерзликинс
|1-й период
|Теодорс Блюгерс
|03:41
|Гунарс Скворцов
|08:54
|2-й период
|27:22
|Мориц Мюллер
|Артур Кулда
|29:29
|31:02
|Давид Вольф (К. Эрхофф, П. Раймер)
|31:29
|Деннис Зайденберг (М. Кинк, М. Мюллер)
|32:13
|Давид Вольф
|Гунарс Скворцов (К. Сотниекс)
|38:42
|3-й период
|Янис Спруктс (К. Сотниекс, М. Индрашис)
|48:22
|55:19
|Кристиан Эрхофф
|Андрис Джериньш (У. Балинскис, Роб. Букартс)
|56:08
|Артур Кулда
|57:54
|59:27
|Феликс Шютц (Л. Драйзайтль)
|Ф. Тиффельс
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол