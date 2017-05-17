Латвии не хватило 33 секунд. Германия ликует, Россия едет к Чехии в Париж

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Россия - Чехия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
1/4 финала
18.05 не начался Россия
Чехия
1/4 финала
18.05 не начался Швейцария
Швеция
1/4 финала
18.05 не начался США
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался Канада
Германия
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29765769/
17 мая 2017, 0:36 | Чемпионат.com

Латвии не хватило 33 секунд. Германия ликует, Россия едет к Чехии в Париж

Латвия вела за 33 секунды до сирены, но Германия отыгралась и победила по буллитам, отправив Россию в Париж на матч ¼ финала.

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© РИА "Новости"

Матч Германии и Латвии должен был дать ответы на два главных вопроса: сумеют ли хозяева чемпионата мира пробиться в плей-офф и придётся ли сборной России переезжать в Париж на четвертьфинальную игру? В случае если побеждали немцы, команда Марко Штурма оставалась в Кёльне, чтобы сыграть матч ¼ финала с Канадой, а россиянам предстояло паковать чемоданы для переезда в Париж.

Для Латвии групповой этап разделился на два равных отрезка: сначала латвийцы трижды подряд выиграли, но затем наступила серия матчей с лидерами группы, и команда Боба Хартли потерпела три поражения. Причём игра латвийцев от матча к матчу не становилась лучше, и если в играх со Швецией и США была борьба, то России они уступили вчистую 0:5 (хотя отсутствие лидеров, которыми решили не рисковать, безусловно сказалось).

По первому периоду показалось, что Латвия «наелась» за турнир. Два удаления за первые 10 минут, отсутствие конструктива в атаке и 4−19 по броскам по итогам 20 минут встречи — и только чудом счёт оставался 0:0. Одним из главных его творцов был голкипер Элвис Мерзликин. А во втором периоде подсела уже команда Штурма, и Латвия выровняла игру, а в некоторых моментах даже смотрелась интереснее хозяев. Тем не менее, расплата за проваленный первый период всё же состоялась. На 31-й минуте с разницей в 27 секунд Давид Вольф и Деннис Зайденберг обеспечили Германии преимущество — 2:0. Казалось бы, шансы латвийцев на выход в плей-офф стали призрачными, но всё изменил гол Гунарса Скворцова незадолго до второго перерыва.

Счёт 1:2, и последние 20 минут обещали быть жаркими. Команды начали осторожничать и ждать ошибку соперника. Более терпеливыми оказались латвийцы: в какой-то момент Спруктс и Индрашис оказались у ворот, здорово разыграли шайбу — и Янис Спруктс сравнял счёт. Такой нужный гол для Латвии получился ещё и очень красивым.

Вскоре мог забивать Драйзайтль, но удача была на стороне Мерзликина. Впрочем, латвийцы эту удачу вполне заслужили. И продолжили давить — вскоре счёт по броскам в третьем периоде был уже 6−3 в пользу Латвии. Первый период команда Боба Хартли смогла забыть и владела инициативой. Получив большинство, латвийцы закрыли Германию в зоне — и забили! На звание национального героя Латвии сделал заявку Андрис Джериньш.

Трибуны недовольно зашумели, а немецкие комментаторы стали произносить фамилию Драйзайтль трижды в секунду. Но моментов от этого не возникало, а играть оставалось меньше четырёх минут. Моментом истины для Германии стало удаление Артура Кулды за 126 секунд до сирены. Штурм принял решение снять вратаря. «Драйзайтль, Драйзайтль» продолжали твердить заклинание немецкие комментаторы. И оно всё-таки сработало: навал на ворота Мерзликина — и Феликс Шюц с передачи Леона Драйзайтля принёс Германии по крайней мере ничью в основное время.

В овертайме преимуществом владела сборная Латвии, как бы трибуны ни гнали Германию вперёд. Но дело дошло до буллитной лотереи. В первых бросках на высоте оказались голкиперы, а забить удалось лишь Фредерику Тиффельсу — 4:3, победа Германии. Хозяева чемпионата мира спаслись от провала и отправили сборную Россию играть с чехами в Париж.
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16 Мая, 21:15 Зрители 18797 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Германия 4:3 Б
Серия буллитов
(0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Латвия
Главные тренеры
Марко Штурм Боб Хартли
Вратари
Филипп Грубауэр 58:42 (Ф. Грубауэр 59:27) Элвис Мерзликинс
1-й период
Теодорс Блюгерс 03:41
Гунарс Скворцов 08:54
2-й период
27:22 Мориц Мюллер
Артур Кулда 29:29
31:02 Давид Вольф (К. Эрхофф, П. Раймер)
31:29 Деннис Зайденберг (М. Кинк, М. Мюллер)
32:13 Давид Вольф
Гунарс Скворцов (К. Сотниекс) 38:42
3-й период
Янис Спруктс (К. Сотниекс, М. Индрашис) 48:22
55:19 Кристиан Эрхофф
Андрис Джериньш (У. Балинскис, Роб. Букартс) 56:08
Артур Кулда 57:54
59:27 Феликс Шютц (Л. Драйзайтль)
Серия буллитов - победный бросок
Ф. Тиффельс
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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