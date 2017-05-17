Мерзликин: Хотел бы извиниться перед Россией, но меня не интересует КХЛ

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«Я что, бог какой-то, чтобы всё вытаскивать? Вытащил первый момент, потом шайба перепрыгнула через мои руки и влетела в ворота. Вторую пропущенную шайбу должен был брать, медленно среагировал на момент. Удовлетворение есть, в этом году мы отлично справились, тренер новый, контакт с наставником был отличный. Горжусь командой.

Расстроился, что не сыграл с Россией, мне хотелось бы сыграть. Хотел бы извиниться перед Россией, в вашей стране меня ненавидят за мои слова. Я не то имел в виду, но пока что меня не интересует КХЛ. Моя мечта — НХЛ. Нет такого, что мне противно от России. Ещё раз извиняюсь перед вашими фанатами, — передаёт слова Мерзликина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.