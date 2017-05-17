Определились четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

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Соперником сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею будет команда Чехии. Встреча состоится в четверг, 18 мая, в Париже на льду AccorHotels Arena. В тот же день сборная США встретится с Финляндией, Швеция — со Швейцарией, Канада — с Германией. Все пары плей-офф определились после окончания группового турнира.

В заключительном матче группы В действующие чемпионы мира канадцы одержали победу над Финляндией со счетом 5:2. Ранее родоначальники хоккея победили в основное время Чехию (4:1), Словению (7:2), Белоруссию (6:0), Францию (3:2) и Норвегию (5:0), уступив в овертайме Швейцарии (2:3).

В матче с финнами две шайбы у родоначальников хоккея забросил Митч Марнер. По разу отличились Колтон Парэйко, Брэйден Пойнт и Мэтт Дюшен. При этом канадцы дважды реализовали большинство, затратив на это по восемь секунд.

Канадцы набрали 19 очков и заняли первое место в группе В. На второй строчке — сборная Швейцарии (15 баллов), на третьей — чехи (13), на четвертой — финны (11).

Начиная с Олимпиады-2014 канадцы одержали 43 победы в 47 матчах на крупнейших турнирах. На Играх в Сочи родоначальники хоккея выиграли 6 матчей из 6, на ЧМ-2014 — 6 из 8, на ЧМ-2015 — 10 из 10, на ЧМ-2016 — 9 из 10, на Кубке мира-2016 — 6 из 6, на ЧМ-2017 — 6 из 7.

В матче группы А сборная Германии в серии буллитов одолела команду Латвии — 4:3. Немцы забросили две шайбы за 27 секунд в середине второго периода, но затем пропустили три гола подряд. За 33 секунды до конца основного времени матча Феликс Шутц перевел встречу в овертайм. В этот момент хозяева льда в Кельне играли вшестером против четверых соперников — у латвийцев был удален Артурс Кудла, а главный тренер сборной Германии Марко Штурм выпустил вместо вратаря еще одного полевого игрока. Автором победного броска в серии буллитов стал Фредерик Тиффельс.

Первое место в группе А заняли американцы, набравшие 18 очков. Сборная России, уступившая команде США в последнем туре (3:5), завершила групповой турнира на второй позиции (17 баллов). Третьими стали шведы (16 очков), четвертыми — немцы (11).