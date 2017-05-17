Определились четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
1/4 финала
18.05 не начался Россия
Чехия
1/4 финала
18.05 не начался Швейцария
Швеция
1/4 финала
18.05 не начался США
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался Канада
Германия
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29765667/
17 мая 2017, 0:13 | РБК-Спорт

Определились четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

По окончании группового турнира на чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфинальные пары. Сборная России сыграет с чешской командой, США — с Финляндией, Швеция — со Швейцарией, Канада — с Германией.

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© РИА "Новости"

Соперником сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею будет команда Чехии. Встреча состоится в четверг, 18 мая, в Париже на льду AccorHotels Arena. В тот же день сборная США встретится с Финляндией, Швеция — со Швейцарией, Канада — с Германией. Все пары плей-офф определились после окончания группового турнира.

В заключительном матче группы В действующие чемпионы мира канадцы одержали победу над Финляндией со счетом 5:2. Ранее родоначальники хоккея победили в основное время Чехию (4:1), Словению (7:2), Белоруссию (6:0), Францию (3:2) и Норвегию (5:0), уступив в овертайме Швейцарии (2:3).

В матче с финнами две шайбы у родоначальников хоккея забросил Митч Марнер. По разу отличились Колтон Парэйко, Брэйден Пойнт и Мэтт Дюшен. При этом канадцы дважды реализовали большинство, затратив на это по восемь секунд.

Канадцы набрали 19 очков и заняли первое место в группе В. На второй строчке — сборная Швейцарии (15 баллов), на третьей — чехи (13), на четвертой — финны (11).

Начиная с Олимпиады-2014 канадцы одержали 43 победы в 47 матчах на крупнейших турнирах. На Играх в Сочи родоначальники хоккея выиграли 6 матчей из 6, на ЧМ-2014 — 6 из 8, на ЧМ-2015 — 10 из 10, на ЧМ-2016 — 9 из 10, на Кубке мира-2016 — 6 из 6, на ЧМ-2017 — 6 из 7.

В матче группы А сборная Германии в серии буллитов одолела команду Латвии — 4:3. Немцы забросили две шайбы за 27 секунд в середине второго периода, но затем пропустили три гола подряд. За 33 секунды до конца основного времени матча Феликс Шутц перевел встречу в овертайм. В этот момент хозяева льда в Кельне играли вшестером против четверых соперников — у латвийцев был удален Артурс Кудла, а главный тренер сборной Германии Марко Штурм выпустил вместо вратаря еще одного полевого игрока. Автором победного броска в серии буллитов стал Фредерик Тиффельс.

Первое место в группе А заняли американцы, набравшие 18 очков. Сборная России, уступившая команде США в последнем туре (3:5), завершила групповой турнира на второй позиции (17 баллов). Третьими стали шведы (16 очков), четвертыми — немцы (11).
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