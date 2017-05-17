Сборная Германии вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею, обыграв команду Латвии
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Сборная Германии в серии буллитов победила команду Латвии со счетом 4:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Париже и Кельне.
В составе сборной Германии отличились Давид Вольф (31-я минута), Деннис Зайденберг (32), Феликс Шюц (60), победный буллит на счету Фредрика Тиффельса. В составе команды Латвии шайбы забрасывали Гунарс Скворцовс (39), Янис Спруктс (49) и Андрис Джериньш (57).
Сборная Германии заняла четвертое место в группе А с 11 очками и сыграет в четвертьфинале с командой Канады. Сборная Латвии заняла пятое место с 10 очками. Первое место в группе А заняла команда США (18 очков), второй стала сборная России (17), третьей — команда Швеции (16).
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|16 Мая, 21:15
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|Групповой этап: Группа A
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Главные тренеры
|Марко Штурм
|Боб Хартли
Вратари
|Филипп Грубауэр 58:42 (Ф. Грубауэр 59:27)
|Элвис Мерзликинс
|1-й период
|Теодорс Блюгерс
|03:41
|Гунарс Скворцов
|08:54
|2-й период
|27:22
|Мориц Мюллер
|Артур Кулда
|29:29
|31:02
|Давид Вольф (К. Эрхофф, П. Раймер)
|31:29
|Деннис Зайденберг (М. Кинк, М. Мюллер)
|32:13
|Давид Вольф
|Гунарс Скворцов (К. Сотниекс)
|38:42
|3-й период
|Янис Спруктс (К. Сотниекс, М. Индрашис)
|48:22
|55:19
|Кристиан Эрхофф
|Андрис Джериньш (У. Балинскис, Роб. Букартс)
|56:08
|Артур Кулда
|57:54
|59:27
|Феликс Шютц (Л. Драйзайтль)
Серия буллитов - победный бросок
|Ф. Тиффельс
Статистика
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол