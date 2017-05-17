Сборная Германии вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею, обыграв команду Латвии

В составе сборной Германии отличились Давид Вольф (31-я минута), Деннис Зайденберг (32), Феликс Шюц (60), победный буллит на счету Фредрика Тиффельса. В составе команды Латвии шайбы забрасывали Гунарс Скворцовс (39), Янис Спруктс (49) и Андрис Джериньш (57).

Сборная Германии заняла четвертое место в группе А с 11 очками и сыграет в четвертьфинале с командой Канады. Сборная Латвии заняла пятое место с 10 очками. Первое место в группе А заняла команда США (18 очков), второй стала сборная России (17), третьей — команда Швеции (16).