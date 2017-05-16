Сборная Канады победила команду Финляндии на чемпионате мира по хоккею

В составе сборной Финляндии шайбы забросили Яни Лаюнен (4-я минута), Атте Охтамаа (37). В составе команды Канады отличились Митчелл Марнер (3, 14), Колтон Парайко (5), Брэйден Поинт (29), Мэтт Дюшен (41). Матч состоялся в Париже.

Сборная Канады заняла первое место в группе B с 19 очками. Команда Финляндии стала четвертой с 11 очками. Обе сборные проведут свои четвертьфинальные матчи в Кельне 18 мая. Финны сыграют с американцами, соперник канадцев определится позднее.