Сборная Канады победила команду Финляндии на чемпионате мира по хоккею

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
16.05 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
16.05 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
16.05 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
16.05 завершен
Б 		Германия 4
Латвия 3
тв
Группа B
16.05 завершен Канада 5
Финляндия 2
1/4 финала
18.05 не начался Россия
Чехия
1/4 финала
18.05 не начался Швейцария
Швеция
1/4 финала
18.05 не начался США
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался Канада
Германия
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29765535/
16 мая 2017, 23:42 | ТАСС

Сборная Канады победила команду Финляндии на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Сборная Канады победила команду Финляндии со счетом 5:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.

В составе сборной Финляндии шайбы забросили Яни Лаюнен (4-я минута), Атте Охтамаа (37). В составе команды Канады отличились Митчелл Марнер (3, 14), Колтон Парайко (5), Брэйден Поинт (29), Мэтт Дюшен (41). Матч состоялся в Париже.

Сборная Канады заняла первое место в группе B с 19 очками. Команда Финляндии стала четвертой с 11 очками. Обе сборные проведут свои четвертьфинальные матчи в Кельне 18 мая. Финны сыграют с американцами, соперник канадцев определится позднее.
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16 Мая, 21:15 Зрители 10202 Групповой этап: Группа B AccorHotels Arena
Канада 5:2
(3:1, 1:1, 1:0)
Финляндия
Главные тренеры
Джон Купер Лаури Марьямяки
Вратари
Кэлвин Пикар Харри Сятери
1-й период
02:45 Митчелл Марнер (Б. Пойнт, М. Матесон)
Яни Лаюнен (О. Осала) 03:08
Йоонас Ярвинен 03:58
04:05 Колтон Парэйко (М. Марнер)
Миро Аалтонен 07:33
Себастьян Ахо 13:35
Лассе Кукконен 13:35
13:45 Митчелл Марнер (М. Шайфли, Н. Маккиннон)
2-й период
22:30 Джош Моррисси
Антти Пильстрем 24:49
28:09 Брэйден Пойнт (К. Парэйко, М. Матесон)
29:21 Кэлвин Де Хаан
Атте Охтамаа (Ю. Хонка, Й. Кемппайнен) 36:51
3-й период
40:34 Мэтт Дюшен (Ш. Кутюрье)
45:41 Джефф Скиннер
48:34 Марк-Эдуард Власик
49:32 Кэлвин Де Хаан
Мика Пюеряля 57:46
Статистика
10 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Марк Лемелин (США)
Главный судья Стивен Рено (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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