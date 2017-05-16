Сборная Канады победила команду Финляндии на чемпионате мира по хоккею
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Сборная Канады победила команду Финляндии со счетом 5:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.
В составе сборной Финляндии шайбы забросили Яни Лаюнен (4-я минута), Атте Охтамаа (37). В составе команды Канады отличились Митчелл Марнер (3, 14), Колтон Парайко (5), Брэйден Поинт (29), Мэтт Дюшен (41). Матч состоялся в Париже.
Сборная Канады заняла первое место в группе B с 19 очками. Команда Финляндии стала четвертой с 11 очками. Обе сборные проведут свои четвертьфинальные матчи в Кельне 18 мая. Финны сыграют с американцами, соперник канадцев определится позднее.
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|16 Мая, 21:15
|Зрители 10202
|Групповой этап: Группа B
|AccorHotels Arena
Главные тренеры
|Джон Купер
|Лаури Марьямяки
Вратари
|Кэлвин Пикар
|Харри Сятери
|1-й период
|02:45
|Митчелл Марнер (Б. Пойнт, М. Матесон)
|Яни Лаюнен (О. Осала)
|03:08
|Йоонас Ярвинен
|03:58
|04:05
|Колтон Парэйко (М. Марнер)
|Миро Аалтонен
|07:33
|Себастьян Ахо
|13:35
|Лассе Кукконен
|13:35
|13:45
|Митчелл Марнер (М. Шайфли, Н. Маккиннон)
|2-й период
|22:30
|Джош Моррисси
|Антти Пильстрем
|24:49
|28:09
|Брэйден Пойнт (К. Парэйко, М. Матесон)
|29:21
|Кэлвин Де Хаан
|Атте Охтамаа (Ю. Хонка, Й. Кемппайнен)
|36:51
|3-й период
|40:34
|Мэтт Дюшен (Ш. Кутюрье)
|45:41
|Джефф Скиннер
|48:34
|Марк-Эдуард Власик
|49:32
|Кэлвин Де Хаан
|Мика Пюеряля
|57:46
Статистика
|10
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол