Лисовец: Победы сборной Беларуси на ЧМ-2017 сгладили негатив, но осадок остался
Защитник сборной Беларуси Евгений Лисовец после победы над Норвегией (4:3) прокомментировал выступление своей команды на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Белорусы одержали две победы и заняли предпоследнее место в группе В.
«Конечно, я рад, что забил сегодня, — это помогло команде выиграть. Спасибо партнёрам за отличные передачи. Мне в этой ситуации оставалось только не промахнуться. Но в целом результат, конечно, сложно назвать удовлетворительным. Эмоции противоречивые. Негатив немного удалось сгладить добытыми победами, но осадок, как говорится, остался. Много сейчас говорят о смене поколений. Молодые ребята очень хорошо проявили себя на турнире — всё время стараются, бьются друг за друга и за партнёров», — приводятся слова Лисовца на официальном сайте ФХРБ.
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|16 Мая, 13:15
|Зрители 3867
|Групповой этап: Группа B
|AccorHotels Arena
Главные тренеры
|Дэйв Льюис
|Петтер Торесен
Вратари
|Михаил Карнаухов
|Ларс Хауген 59:34
|1-й период
|17:04
|Артем Волков
|2-й период
|Матис Улимб
|20:21
|26:08
|Евгений Лисовец (М. Стефанович)
|31:39
|Андрей Стась
|33:05
|Александр Павлович
|Даниэль Сервик (М. Улимб)
|35:05
|37:52
|Александр Кулаков (А. Стась, А. Демков)
|3-й период
|Александр Райхенберг (П. Торесен, Х. Эдегор)
|41:19
|Йонас Холес (М. Улимб, А. Мартинсен)
|43:41
|Кристиан Форсберг
|47:34
|54:06
|Илья Шинкевич (Е. Ковыршин, М. Стефанович)
|56:56
|Евгений Лисовец (А. Павлович, Ш. Лингле)
Статистика
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Пихачек (Германия)
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол