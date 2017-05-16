Лисовец: Победы сборной Беларуси на ЧМ-2017 сгладили негатив, но осадок остался

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
13:15 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
13:15 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
17:15 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
17:15 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
21:15 3-й период Германия 2
Латвия 1
тв
Группа B
21:15 3-й период Канада 5
Финляндия 2
1/4 финала
18.05 не начался Россия
3B
1/4 финала
18.05 не начался Швейцария
Швеция
1/4 финала
18.05 не начался США
4B
1/4 финала
18.05 не начался Канада
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29765325/
16 мая 2017, 22:58 | Чемпионат.com

Лисовец: Победы сборной Беларуси на ЧМ-2017 сгладили негатив, но осадок остался

Защитник сборной Беларуси Евгений Лисовец после победы над Норвегией (4:3) прокомментировал выступление своей команды на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Белорусы одержали две победы и заняли предпоследнее место в группе В.

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«Конечно, я рад, что забил сегодня, — это помогло команде выиграть. Спасибо партнёрам за отличные передачи. Мне в этой ситуации оставалось только не промахнуться. Но в целом результат, конечно, сложно назвать удовлетворительным. Эмоции противоречивые. Негатив немного удалось сгладить добытыми победами, но осадок, как говорится, остался. Много сейчас говорят о смене поколений. Молодые ребята очень хорошо проявили себя на турнире — всё время стараются, бьются друг за друга и за партнёров», — приводятся слова Лисовца на официальном сайте ФХРБ.
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16 Мая, 13:15 Зрители 3867 Групповой этап: Группа B AccorHotels Arena
Беларусь 4:3
(0:0, 2:1, 2:2)
Норвегия
Главные тренеры
Дэйв Льюис Петтер Торесен
Вратари
Михаил Карнаухов Ларс Хауген 59:34
1-й период
17:04 Артем Волков
2-й период
Матис Улимб 20:21
26:08 Евгений Лисовец (М. Стефанович)
31:39 Андрей Стась
33:05 Александр Павлович
Даниэль Сервик (М. Улимб) 35:05
37:52 Александр Кулаков (А. Стась, А. Демков)
3-й период
Александр Райхенберг (П. Торесен, Х. Эдегор) 41:19
Йонас Холес (М. Улимб, А. Мартинсен) 43:41
Кристиан Форсберг 47:34
54:06 Илья Шинкевич (Е. Ковыршин, М. Стефанович)
56:56 Евгений Лисовец (А. Павлович, Ш. Лингле)
Статистика
6 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Даниэль Пихачек (Германия)
Главный судья Тобиас Верли (Швейцария)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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