Лисовец: Победы сборной Беларуси на ЧМ-2017 сгладили негатив, но осадок остался

«Конечно, я рад, что забил сегодня, — это помогло команде выиграть. Спасибо партнёрам за отличные передачи. Мне в этой ситуации оставалось только не промахнуться. Но в целом результат, конечно, сложно назвать удовлетворительным. Эмоции противоречивые. Негатив немного удалось сгладить добытыми победами, но осадок, как говорится, остался. Много сейчас говорят о смене поколений. Молодые ребята очень хорошо проявили себя на турнире — всё время стараются, бьются друг за друга и за партнёров», — приводятся слова Лисовца на официальном сайте ФХРБ.