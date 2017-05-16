Чемпионат мира по хоккею может пройти в Астане в 2018 году
Чемпионат мира по хоккею в группе «А» первого дивизиона (1B) в 2018 году может пройти в Астане. Об этом сообщает «Шайба.kz».
В турнире примут участие сборные Казахстана, Словении, Италии, Польши, Венгрии и Великобритания. Итальянцы и словенцы вылетели из элиты, а британцы поднялись из группы «B» первого дивизиона.
«Место и сроки проведения чемпионата мира определятся позже. Не исключено, что турнир может пройти в Астане», — пишет «Шайба.kz».
В 2015 году в Астане была открыта «Барыс Арена», которая вмещает 12 тысяч зрителей. В 2018 году здесь пройдет Матч звезд КХЛ.
Решение о
За годы независимости Казахстан принимал лишь один турнир под эгидой IIHF. В 2002 году в Алматы проходил молодежный чемпионат мира среди команд первого дивизиона, на котором хозяева заняли третье место.
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