Чемпионат мира по хоккею может пройти в Астане в 2018 году

В турнире примут участие сборные Казахстана, Словении, Италии, Польши, Венгрии и Великобритания. Итальянцы и словенцы вылетели из элиты, а британцы поднялись из группы «B» первого дивизиона.

«Место и сроки проведения чемпионата мира определятся позже. Не исключено, что турнир может пройти в Астане», — пишет «Шайба.kz».

В 2015 году в Астане была открыта «Барыс Арена», которая вмещает 12 тысяч зрителей. В 2018 году здесь пройдет Матч звезд КХЛ.

Решение о городе-хозяйке чемпионата мира в первом дивизионе принимается на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF). В этом году конгресс пройдет с 18 по 20 мая в немецком Кельне. Чемпионат мира в элитном дивизионе в 2018 году примут датские Копенгаген и Хернинг.

За годы независимости Казахстан принимал лишь один турнир под эгидой IIHF. В 2002 году в Алматы проходил молодежный чемпионат мира среди команд первого дивизиона, на котором хозяева заняли третье место.