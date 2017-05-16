Олег Знарок: Оставьте в покое судей! Мы сами наломали дров с Америкой

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— Как на игру повлияло удаление Евгения Кузнецова?

— Да при чем тут Кузнецов? — отрезал Знарок. — Вообще было много удалений в матче. В первом периоде мы половину времени, или даже больше, играем в меньшинстве. Это потраченные силы, и отсюда идут глупые ошибки. Они пришли на фоне усталости.

— Судьи наломали дров?

— Да при чем здесь судьи? Давайте их оставим в покое. Мы сами наломали дров.

— Это был полезный матч?

— Ну, а в чем тут польза? Для кого?

— Можно ли сказать, что пять побед не над сильными соперниками расслабили сборную, и мы не поняли, какая она?

— Не могу сказать, что расслабили. Но удаления мы хватали ненужные. Мы ведь имели меньше времени на восстановление после матча с Латвией. И эти штрафы нас подвели.

— Чем вы объясните, что Андрей Миронов вторую встречу подряд сидит в запасе? По каким критериям вы принимаете решение?

— Вот так решил тренер по защитникам.

— Третий гол в наши ворота…

— И второй тоже. Повторю, это усталость. На этом фоне идут глупые ошибки.

— Ни одна сборная из тех, с кем вы встречались ранее, не играет в такое давление как американцы.

— Да ну, перестаньте….

— Почему так слабо разыграли большинство в третьем периоде? Даже не вошли в зону.

— Мы три раза играли в большинстве — одну забили. Процент неплохой. Решающий момент матча? Но мы и «один в ноль» выходили.

— Вы переводили Кузнецова к Кучерову и Наместникову. Это эксперимент?

— Нужно было что-то менять. Такое решение мы приняли в данный момент.

— Вполне возможно, что сборной России надо будет ехать в Париж…

— Вполне! — мотнул головой Знарок.

— Может, вам поболеть за сборную Латвии?

— Как выйдет у них с немцами, так выйдет.

— Но вы говорили об усталости. А переезд во Францию на четвертьфинал — это лишняя трата сил.

— Ну наверное, перебираться в другой город — это тоже непросто. Вы сами понимаете, любой переезд — это… — Знарок сказал фразу с таким видом, будто хотел продолжить «два переезда равны одному пожару», но вовремя себя сдержал.

— Получается, вам нужно только отдых, чтобы что-то изменить? Будет пауза, и все наладится?

— У нас и так все было неплохо. Я же вам объясняю. С чего начал? Мы нахватали ненужные удаления. Вот они просто были не нужны. И я не стал бы их объяснять одной усталостью.

— Сказалось то, что Россия проводила два матча за 18 часов?

— Если бы этих удалений было меньше, мы бы чувствовали себя физически намного лучше. Не было бы таких глупых ошибок, как при второй и третьей шайбах.

— А вы разобрали новых игроков сборной США? Тот же Кевин Хэйес сделал дубль.

— Мы постоянно разбираем соперников. Думаете, мы тут просто так сидим? — отрезал Знарок. Вообще за три минуты общения с прессой главный тренер постоянно гонял по кругу одну и то же мысль. Будем верить, что все дело только лишь в усталости….

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