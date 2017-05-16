Олег Знарок: Оставьте в покое судей! Мы сами наломали дров с Америкой
Обозреватель «Советского спорта» после матча Россия — США (3:5) общается с главным тренером сборной Олегом Знарком.
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— Как на игру повлияло удаление Евгения Кузнецова?
— Да при чем тут Кузнецов? — отрезал Знарок. — Вообще было много удалений в матче. В первом периоде мы половину времени, или даже больше, играем в меньшинстве. Это потраченные силы, и отсюда идут глупые ошибки. Они пришли на фоне усталости.
— Судьи наломали дров?
— Да при чем здесь судьи? Давайте их оставим в покое. Мы сами наломали дров.
— Это был полезный матч?
— Ну, а в чем тут польза? Для кого?
— Можно ли сказать, что пять побед не над сильными соперниками расслабили сборную, и мы не поняли, какая она?
— Не могу сказать, что расслабили. Но удаления мы хватали ненужные. Мы ведь имели меньше времени на восстановление после матча с Латвией. И эти штрафы нас подвели.
— Чем вы объясните, что Андрей Миронов вторую встречу подряд сидит в запасе? По каким критериям вы принимаете решение?
— Вот так решил тренер по защитникам.
— Третий гол в наши ворота…
— И второй тоже. Повторю, это усталость. На этом фоне идут глупые ошибки.
— Ни одна сборная из тех, с кем вы встречались ранее, не играет в такое давление как американцы.
— Да ну, перестаньте….
— Почему так слабо разыграли большинство в третьем периоде? Даже не вошли в зону.
— Мы три раза играли в большинстве — одну забили. Процент неплохой. Решающий момент матча? Но мы и «один в ноль» выходили.
— Вы переводили Кузнецова к Кучерову и Наместникову. Это эксперимент?
— Нужно было
— Вполне возможно, что сборной России надо будет ехать в Париж…
— Вполне! — мотнул головой Знарок.
— Может, вам поболеть за сборную Латвии?
— Как выйдет у них с немцами, так выйдет.
— Но вы говорили об усталости. А переезд во Францию на четвертьфинал — это лишняя трата сил.
— Ну наверное, перебираться в другой город — это тоже непросто. Вы сами понимаете, любой переезд — это… — Знарок сказал фразу с таким видом, будто хотел продолжить «два переезда равны одному пожару», но вовремя себя сдержал.
— Получается, вам нужно только отдых, чтобы
— У нас и так все было неплохо. Я же вам объясняю. С чего начал? Мы нахватали ненужные удаления. Вот они просто были не нужны. И я не стал бы их объяснять одной усталостью.
— Сказалось то, что Россия проводила два матча за 18 часов?
— Если бы этих удалений было меньше, мы бы чувствовали себя физически намного лучше. Не было бы таких глупых ошибок, как при второй и третьей шайбах.
— А вы разобрали новых игроков сборной США? Тот же Кевин Хэйес сделал дубль.
— Мы постоянно разбираем соперников. Думаете, мы тут просто так сидим? — отрезал Знарок. Вообще за три минуты общения с прессой главный тренер постоянно гонял по кругу одну и то же мысль. Будем верить, что все дело только лишь в усталости….
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|Олег Знарок
|Джефф Блэшилл
|Андрей Василевский 58:42 (Анд. Василевский 59:38)
|Джимми Ховард
|1-й период
|03:51
|Артем Зуб
|07:33
|Никита Кучеров
|12:29
|Никита Гусев (Б. Киселевич)
|Чарли Макэвой
|12:52
|14:31
|Сергей Плотников
|14:31
|Сергей Плотников
|19:12
|Никита Кучеров
|2-й период
|Кевин Хэйс (Б. Нельсон, К. Келлер)
|21:00
|27:33
|Антон Белов (С. Плотников, С. Андронов)
|Дилан Ларкин (Б. Нельсон)
|32:18
|Коннор Мерфи
|35:37
|36:15
|Никита Гусев (Е. Дадонов, В. Шипачев)
|Кевин Хэйс (Дж. Годро, Н. Бьюгстад)
|37:43
|3-й период
|Андерс Ли
|45:49
|52:46
|Евгений Кузнецов
|Андерс Ли (Дж. Годро, Дж. Айкел)
|52:57
|53:32
|Евгений Кузнецов
|Брок Нельсон (Д. Ларкин)
|п.в.
|59:38
|59:54
|Иван Телегин
|Эндрю Копп
|59:54
|16
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|7
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол