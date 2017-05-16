Мутко: Российские хоккеисты сделают правильные выводы после проигрыша американцам на ЧМ
МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/.
Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассчитывает, что сборная России по хоккею сделает правильные выводы после поражения от команды США в заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира. Об этом он заявил ТАСС.
Во вторник российские хоккеисты уступили команде США со счетом 3:5 и заняли второе место в группе А.
«Играли здорово, вели по ходу матча, но было много удалений, в том числе и непонятных, — отметил Мутко. — Хороший матч провели, но все выигрывать невозможно. Главные сражения еще впереди — надо играть и выигрывать. Надеюсь, выводы после сегодняшнего поражения сделают правильные».
Мутко отметил, что российская сборная показывает на чемпионате мира атакующую, быструю игру. «Мы видим, что наша команда показывает хорошую, быструю, атакующую игру, она способна играть на равных с сильнейшими и выигрывать. Пусть пока и допускает ошибки в обороне, но комбинации команды на льду — просто красота».
Соперник россиян по четвертьфиналу определится позднее. Сборная России может отправиться на матч
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|Олег Знарок
|Джефф Блэшилл
|Андрей Василевский 58:42 (Анд. Василевский 59:38)
|Джимми Ховард
|1-й период
|03:51
|Артем Зуб
|07:33
|Никита Кучеров
|12:29
|Никита Гусев (Б. Киселевич)
|Чарли Макэвой
|12:52
|14:31
|Сергей Плотников
|14:31
|Сергей Плотников
|19:12
|Никита Кучеров
|2-й период
|Кевин Хэйс (Б. Нельсон, К. Келлер)
|21:00
|27:33
|Антон Белов (С. Плотников, С. Андронов)
|Дилан Ларкин (Б. Нельсон)
|32:18
|Коннор Мерфи
|35:37
|36:15
|Никита Гусев (Е. Дадонов, В. Шипачев)
|Кевин Хэйс (Дж. Годро, Н. Бьюгстад)
|37:43
|3-й период
|Андерс Ли
|45:49
|52:46
|Евгений Кузнецов
|Андерс Ли (Дж. Годро, Дж. Айкел)
|52:57
|53:32
|Евгений Кузнецов
|Брок Нельсон (Д. Ларкин)
|п.в.
|59:38
|59:54
|Иван Телегин
|Эндрю Копп
|59:54
|16
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|7
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол