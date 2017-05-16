Мутко: Российские хоккеисты сделают правильные выводы после проигрыша американцам на ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
13:15 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
13:15 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
17:15 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
17:15 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
21:15 перерыв Германия 2
Латвия 1
тв
Группа B
21:15 3-й период Канада 5
Финляндия 2
1/4 финала
18.05 не начался Россия
3B
1/4 финала
18.05 не начался Швейцария
Швеция
1/4 финала
18.05 не начался США
4B
1/4 финала
18.05 не начался Канада
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29764905/
16 мая 2017, 22:00 | ТАСС

Мутко: Российские хоккеисты сделают правильные выводы после проигрыша американцам на ЧМ

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассчитывает, что сборная России по хоккею сделает правильные выводы после поражения от команды США в заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира. Об этом он заявил ТАСС.

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Во вторник российские хоккеисты уступили команде США со счетом 3:5 и заняли второе место в группе А.

«Играли здорово, вели по ходу матча, но было много удалений, в том числе и непонятных, — отметил Мутко. — Хороший матч провели, но все выигрывать невозможно. Главные сражения еще впереди — надо играть и выигрывать. Надеюсь, выводы после сегодняшнего поражения сделают правильные».

Мутко отметил, что российская сборная показывает на чемпионате мира атакующую, быструю игру. «Мы видим, что наша команда показывает хорошую, быструю, атакующую игру, она способна играть на равных с сильнейшими и выигрывать. Пусть пока и допускает ошибки в обороне, но комбинации команды на льду — просто красота».

Соперник россиян по четвертьфиналу определится позднее. Сборная России может отправиться на матч плей-офф в Париж, если команда Германии выиграет у латвийцев. Матчи ¼ финала пройдут 18 мая. Чемпионат мира проходит 5—21 мая в Кельне и Париже.
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16 Мая, 17:15 Зрители 18756 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Россия 3:5
(1:0, 2:3, 0:2)
США
Главные тренеры
Олег Знарок Джефф Блэшилл
Вратари
Андрей Василевский 58:42 (Анд. Василевский 59:38) Джимми Ховард
1-й период
03:51 Артем Зуб
07:33 Никита Кучеров
12:29 Никита Гусев (Б. Киселевич)
Чарли Макэвой 12:52
14:31 Сергей Плотников
14:31 Сергей Плотников
19:12 Никита Кучеров
2-й период
Кевин Хэйс (Б. Нельсон, К. Келлер) 21:00
27:33 Антон Белов (С. Плотников, С. Андронов)
Дилан Ларкин (Б. Нельсон) 32:18
Коннор Мерфи 35:37
36:15 Никита Гусев (Е. Дадонов, В. Шипачев)
Кевин Хэйс (Дж. Годро, Н. Бьюгстад) 37:43
3-й период
Андерс Ли 45:49
52:46 Евгений Кузнецов
Андерс Ли (Дж. Годро, Дж. Айкел) 52:57
53:32 Евгений Кузнецов
Брок Нельсон (Д. Ларкин) п.в. 59:38
59:54 Иван Телегин
Эндрю Копп 59:54
Статистика
16 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 7
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Ансси Салонен (Финляндия)
Главный судья Даниэль Штрикер (Швейцария)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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