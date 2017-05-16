Мутко: Российские хоккеисты сделают правильные выводы после проигрыша американцам на ЧМ

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Во вторник российские хоккеисты уступили команде США со счетом 3:5 и заняли второе место в группе А.

«Играли здорово, вели по ходу матча, но было много удалений, в том числе и непонятных, — отметил Мутко. — Хороший матч провели, но все выигрывать невозможно. Главные сражения еще впереди — надо играть и выигрывать. Надеюсь, выводы после сегодняшнего поражения сделают правильные».

Мутко отметил, что российская сборная показывает на чемпионате мира атакующую, быструю игру. «Мы видим, что наша команда показывает хорошую, быструю, атакующую игру, она способна играть на равных с сильнейшими и выигрывать. Пусть пока и допускает ошибки в обороне, но комбинации команды на льду — просто красота».