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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
13:15 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
13:15 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
17:15 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
17:15 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
21:15 1-й период Германия 0
Латвия 0
тв
Группа B
21:15 1-й период Канада 2
Финляндия 1
1/4 финала
18.05 не начался Россия
3B
1/4 финала
18.05 не начался Швейцария
Швеция
1/4 финала
18.05 не начался США
4B
1/4 финала
18.05 не начался Канада
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29764698/
16 мая 2017, 21:15 | Спорт-Экспресс

4,5 — Проворову за провальный матч против США

«СЭ» разбирает по персоналиям последний матч россиян в групповом раунде чемпионата мира по хоккею-2017.

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ВРАТАРЬ

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ — 5,5.

Пропустил 4 шайбы, но вина в этих голах скорее лежит на защитниках, чем на вратаре. Только благодаря отменным действиям Василевского россияне сумели выиграть первый период всухую.

ЗАЩИТНИКИ

Богдан КИСЕЛЕВИЧ — Владислав ГАВРИКОВ — 6,5.

Эта пара в очередной раз доказала, что является самой надежной в нашей сборной. Во время ее пребывания на льду сборная России не пропустила ни одной шайбы, а Киселевич еще и отметился великолепным голевым пасом на Гусева в первом периоде.

Виктор АНТИПИН — Антон БЕЛОВ — 5,5.

Белов забил второй гол россиян в матче, но три шайбы влетели в ворота нашей сборной, когда он находился на площадке. Правда, в двух случаях американцы забили в большинстве.

Иван ПРОВОРОВ — 4,5.

Отметился неплохим броском в третьем периоде, но очень часто ошибался в обороне. Три гола американцы забили в тот момент, когда Проворов находился на площадке. В моменте со второй шайбой позволил нападающему обыграть себя на пятачке.

Дмитрий ОРЛОВ — Артем ЗУБ — 5,5.

У Орлова был прекрасный шанс забить решающий гол в матче, но он угодил в перекладину. Зуб не лучшим образом действовал в тот момент, когда Хэйс забивал третий гол.

НАПАДАЮЩИЕ

Иван ТЕЛЕГИН — Сергей АНДРОНОВ — Сергей ПЛОТНИКОВ — 5,5.

Андронов и Телегин очень часто выходили в меньшинстве и долгое время обходились без ошибок, но в третьем периоде все-таки пропустили гол от Ли. Пятую шайбу в пустые ворота американцы забили после потери Андронова. Плотников явно ошибся в моменте с третьим голом, а также заработал двойной малый штраф в первом периоде и не реализовал убойный момент во втором.

Никита ГУСЕВ — Вадим ШИПАЧЕВ — Евгений ДАДОНОВ — 6,5.

В обороне действовали не без ошибок, но в атаке были самым опасным звено сборной. Гусев сделал дубль, Шипачев отметился несколькими шикарными передачами, в том числе и голевой на Никиту. Дадонов имел хороший шанс во втором периоде, но американский защитник в последний момент помешал ему убежать «один в ноль».

Артемий ПАНАРИН — Владислав НАМЕСТНИКОВ — Никита КУЧЕРОВ — 5,5.

Неожиданно провели весьма посредственный матч. Кучеров получил два удаления, одно из них привело к первому голу американцев. Панарин не реализовал супермомент, когда убежал в меньшинстве в третьем периоде. В конце матча Наместникова в этом звене заменил Кузнецов, но ничего хорошего из этого не вышло.

Валерий НИЧУШКИН — Евгений КУЗНЕЦОВ — Александр БАРАБАНОВ — 5,0.

Два подряд удаления Кузнецова в третьем периоде стали роковыми для сборной России. После первого визита Евгения в штрафной бокс американцы забили победный гол, а второй его фол лишил сборную драгоценных минут на атаку в концовке. Барабанов и Ничушкин были малоактивны впереди.

Владимир ТКАЧЕВ — б/о.

Более-менее регулярно появлялся на площадке только в первом периоде. Во втором сыграл 36 секунд, а в третьем и вовсе не выходил на лед.
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16 Мая, 17:15 Зрители 18756 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Россия 3:5
(1:0, 2:3, 0:2)
США
Главные тренеры
Олег Знарок Джефф Блэшилл
Вратари
Андрей Василевский 58:42 (Анд. Василевский 59:38) Джимми Ховард
1-й период
03:51 Артем Зуб
07:33 Никита Кучеров
12:29 Никита Гусев (Б. Киселевич)
Чарли Макэвой 12:52
14:31 Сергей Плотников
14:31 Сергей Плотников
19:12 Никита Кучеров
2-й период
Кевин Хэйс (Б. Нельсон, К. Келлер) 21:00
27:33 Антон Белов (С. Плотников, С. Андронов)
Дилан Ларкин (Б. Нельсон) 32:18
Коннор Мерфи 35:37
36:15 Никита Гусев (Е. Дадонов, В. Шипачев)
Кевин Хэйс (Дж. Годро, Н. Бьюгстад) 37:43
3-й период
Андерс Ли 45:49
52:46 Евгений Кузнецов
Андерс Ли (Дж. Годро, Дж. Айкел) 52:57
53:32 Евгений Кузнецов
Брок Нельсон (Д. Ларкин) п.в. 59:38
59:54 Иван Телегин
Эндрю Копп 59:54
Статистика
16 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Ансси Салонен (Финляндия)
Главный судья Даниэль Штрикер (Швейцария)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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