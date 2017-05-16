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ВРАТАРЬ

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ — 5,5.

Пропустил 4 шайбы, но вина в этих голах скорее лежит на защитниках, чем на вратаре. Только благодаря отменным действиям Василевского россияне сумели выиграть первый период всухую.

ЗАЩИТНИКИ

Богдан КИСЕЛЕВИЧ — Владислав ГАВРИКОВ — 6,5.

Эта пара в очередной раз доказала, что является самой надежной в нашей сборной. Во время ее пребывания на льду сборная России не пропустила ни одной шайбы, а Киселевич еще и отметился великолепным голевым пасом на Гусева в первом периоде.

Виктор АНТИПИН — Антон БЕЛОВ — 5,5.

Белов забил второй гол россиян в матче, но три шайбы влетели в ворота нашей сборной, когда он находился на площадке. Правда, в двух случаях американцы забили в большинстве.

Иван ПРОВОРОВ — 4,5.

Отметился неплохим броском в третьем периоде, но очень часто ошибался в обороне. Три гола американцы забили в тот момент, когда Проворов находился на площадке. В моменте со второй шайбой позволил нападающему обыграть себя на пятачке.

Дмитрий ОРЛОВ — Артем ЗУБ — 5,5.

У Орлова был прекрасный шанс забить решающий гол в матче, но он угодил в перекладину. Зуб не лучшим образом действовал в тот момент, когда Хэйс забивал третий гол.

НАПАДАЮЩИЕ

Иван ТЕЛЕГИН — Сергей АНДРОНОВ — Сергей ПЛОТНИКОВ — 5,5.

Андронов и Телегин очень часто выходили в меньшинстве и долгое время обходились без ошибок, но в третьем периоде все-таки пропустили гол от Ли. Пятую шайбу в пустые ворота американцы забили после потери Андронова. Плотников явно ошибся в моменте с третьим голом, а также заработал двойной малый штраф в первом периоде и не реализовал убойный момент во втором.

Никита ГУСЕВ — Вадим ШИПАЧЕВ — Евгений ДАДОНОВ — 6,5.

В обороне действовали не без ошибок, но в атаке были самым опасным звено сборной. Гусев сделал дубль, Шипачев отметился несколькими шикарными передачами, в том числе и голевой на Никиту. Дадонов имел хороший шанс во втором периоде, но американский защитник в последний момент помешал ему убежать «один в ноль».

Артемий ПАНАРИН — Владислав НАМЕСТНИКОВ — Никита КУЧЕРОВ — 5,5.

Неожиданно провели весьма посредственный матч. Кучеров получил два удаления, одно из них привело к первому голу американцев. Панарин не реализовал супермомент, когда убежал в меньшинстве в третьем периоде. В конце матча Наместникова в этом звене заменил Кузнецов, но ничего хорошего из этого не вышло.

Валерий НИЧУШКИН — Евгений КУЗНЕЦОВ — Александр БАРАБАНОВ — 5,0.

Два подряд удаления Кузнецова в третьем периоде стали роковыми для сборной России. После первого визита Евгения в штрафной бокс американцы забили победный гол, а второй его фол лишил сборную драгоценных минут на атаку в концовке. Барабанов и Ничушкин были малоактивны впереди.

Владимир ТКАЧЕВ — б/о.