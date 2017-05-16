4,5 — Проворову за провальный матч против США
«СЭ» разбирает по персоналиям последний матч россиян в групповом раунде чемпионата мира по хоккею-2017.
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ВРАТАРЬ
Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ — 5,5.
Пропустил 4 шайбы, но вина в этих голах скорее лежит на защитниках, чем на вратаре. Только благодаря отменным действиям Василевского россияне сумели выиграть первый период всухую.
ЗАЩИТНИКИ
Богдан КИСЕЛЕВИЧ — Владислав ГАВРИКОВ — 6,5.
Эта пара в очередной раз доказала, что является самой надежной в нашей сборной. Во время ее пребывания на льду сборная России не пропустила ни одной шайбы, а Киселевич еще и отметился великолепным голевым пасом на Гусева в первом периоде.
Виктор АНТИПИН — Антон БЕЛОВ — 5,5.
Белов забил второй гол россиян в матче, но три шайбы влетели в ворота нашей сборной, когда он находился на площадке. Правда, в двух случаях американцы забили в большинстве.
Иван ПРОВОРОВ — 4,5.
Отметился неплохим броском в третьем периоде, но очень часто ошибался в обороне. Три гола американцы забили в тот момент, когда Проворов находился на площадке. В моменте со второй шайбой позволил нападающему обыграть себя на пятачке.
Дмитрий ОРЛОВ — Артем ЗУБ — 5,5.
У Орлова был прекрасный шанс забить решающий гол в матче, но он угодил в перекладину. Зуб не лучшим образом действовал в тот момент, когда Хэйс забивал третий гол.
НАПАДАЮЩИЕ
Иван ТЕЛЕГИН — Сергей АНДРОНОВ — Сергей ПЛОТНИКОВ — 5,5.
Андронов и Телегин очень часто выходили в меньшинстве и долгое время обходились без ошибок, но в третьем периоде
Никита ГУСЕВ — Вадим ШИПАЧЕВ — Евгений ДАДОНОВ — 6,5.
В обороне действовали не без ошибок, но в атаке были самым опасным звено сборной. Гусев сделал дубль, Шипачев отметился несколькими шикарными передачами, в том числе и голевой на Никиту. Дадонов имел хороший шанс во втором периоде, но американский защитник в последний момент помешал ему убежать «один в ноль».
Артемий ПАНАРИН — Владислав НАМЕСТНИКОВ — Никита КУЧЕРОВ — 5,5.
Неожиданно провели весьма посредственный матч. Кучеров получил два удаления, одно из них привело к первому голу американцев. Панарин не реализовал супермомент, когда убежал в меньшинстве в третьем периоде. В конце матча Наместникова в этом звене заменил Кузнецов, но ничего хорошего из этого не вышло.
Валерий НИЧУШКИН — Евгений КУЗНЕЦОВ — Александр БАРАБАНОВ — 5,0.
Два подряд удаления Кузнецова в третьем периоде стали роковыми для сборной России. После первого визита Евгения в штрафной бокс американцы забили победный гол, а второй его фол лишил сборную драгоценных минут на атаку в концовке. Барабанов и Ничушкин были малоактивны впереди.
Владимир ТКАЧЕВ — б/о.
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|Олег Знарок
|Джефф Блэшилл
|Андрей Василевский 58:42 (Анд. Василевский 59:38)
|Джимми Ховард
|1-й период
|03:51
|Артем Зуб
|07:33
|Никита Кучеров
|12:29
|Никита Гусев (Б. Киселевич)
|Чарли Макэвой
|12:52
|14:31
|Сергей Плотников
|14:31
|Сергей Плотников
|19:12
|Никита Кучеров
|2-й период
|Кевин Хэйс (Б. Нельсон, К. Келлер)
|21:00
|27:33
|Антон Белов (С. Плотников, С. Андронов)
|Дилан Ларкин (Б. Нельсон)
|32:18
|Коннор Мерфи
|35:37
|36:15
|Никита Гусев (Е. Дадонов, В. Шипачев)
|Кевин Хэйс (Дж. Годро, Н. Бьюгстад)
|37:43
|3-й период
|Андерс Ли
|45:49
|52:46
|Евгений Кузнецов
|Андерс Ли (Дж. Годро, Дж. Айкел)
|52:57
|53:32
|Евгений Кузнецов
|Брок Нельсон (Д. Ларкин)
|п.в.
|59:38
|59:54
|Иван Телегин
|Эндрю Копп
|59:54
|16
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол