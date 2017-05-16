Тренер сборной США оценил высокий уровень игры команды РФ на ЧМ по хоккею

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Во вторник сборная России со счетом 3:5 проиграла команде США в матче чемпионата мира. По итогам предварительного раунда россияне с 17 очками заняли второе место в группе А. Первыми стали американцы с 18 баллами.

«Была отличная игра, российские фанаты великолепные. Мы проводили много времени в большинстве. Выражаю большое уважение команде Олега Знарка, конечно, уровень хоккея сборной России очень высок. Мы продолжим готовиться к матчу четвертьфинала», — сказал Блэшилл.

«Уровень нашей игры растет с каждым матчем. Мы проделали отличную работу, сумев закрыть их игроков. Я рад, тому как мы провели матч», — добавил специалист.