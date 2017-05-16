Борис Михайлов: Мы легко транжирили преимущество

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
13:15 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
13:15 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
17:15 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
17:15 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
21:15 1-й период Германия 0
Латвия 0
тв
Группа B
21:15 1-й период Канада 2
Финляндия 1
1/4 финала
18.05 не начался Россия
3B
1/4 финала
18.05 не начался Швейцария
Швеция
1/4 финала
18.05 не начался США
4B
1/4 финала
18.05 не начался Канада
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29764447/
16 мая 2017, 20:43 | Советский спорт

Борис Михайлов: Мы легко транжирили преимущество

Бывший главный тренер сборной Борис Михайлов подводит итоги матча с американцами.

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— Почему проиграли, трижды ведя в счете?

— Начнем плясать от печки. Начали американцы очень мощно. Превосходили наших в скорости-быстроте, выигрывали единоборства, устроили обстрел ворот Василевского из всех орудий. Отсюда у сборной России вал удалений. Полпериода пришлось провести в меньшинстве.

— Неужели нашим не хватило 18 часов на отдых-восстановление после матча с латвийцами?

— Может быть. Но давайте отдадим должное соперникам. Молодым, резвым и мастеровитым. Но счет-то открыли наши, выстояв под их натиском, и во втором периоде выровняли ситуацию. Даже превосходили американцев в комбинационной игре, по голевым моментам, в единоборствах.

Красиво забивали, а потом очень легко и быстро позволяли себя догонять, бездарно транжирили преимущество в счете.

— Два наших энхаэловца Кучеров и Кузнецов по два раза посетили штрафной бокс, причем трижды — за удар по клюшке соперника. Может, в НХЛ другие правила? Ведь оба решительно возмущались, когда их удаляли?

— Не в правилах дело, а в эмоциях. Увы, эмоции зашкаливали. Игра ведь нашим давалась. Вообще это был лучший матч на чемпионате, торжество открытого хоккея. Но должен сказать, не все в сборной России сыграли на своем уровне. К некоторым хоккеистам есть претензии. Фамилии называть не хотелось бы. Даже Панарин в интервью по телевидению сказал, что бездарно отнеслись к голевым моментам. Кузнецов, тот же Панарин, дважды Телегин обязаны были забивать. А соперники шансами у наших ворот воспользовались сполна.

— Когда во втором периоде Кузнецов выходил один на один с вратарем Ховардом, защитник врезал клюшкой по черенку его клюшки, и бросок не состоялся. Криминала в действиях американца не усматриваете?

— Думаю, судья должен был как минимум выписать американцу удаление, а то и назначить буллит. Возможно, это и вывело Кузнецова из берегов, он завелся и стал нарушать правила.

— После двух сухих матчей подряд Василевский пропустил целых четыре шайбы. Есть в них вина вратаря?

— Давайте разбираться. Первый гол — добивание в пустой угол. Не повезло Проворову, от его конька шайба отскочила на клюшку американца. Второй гол — серия мелких ошибок плюс отменный кистевой бросок со средней дистанции. Третий гол — не сориентировался молодой защитник под номером два, который должен быть охранять пятачок, а сместился за ворота. Наконец, гол номер четыре — позиционный просчет опытного защитника. Этот Ли орудовал прямо под носом Василевского и подправил шайбу в ворота. Где вы видите вину нашего вратаря?

— В четвертьфинале должен играть Василевский?

— А у вас в этом есть сомнения? Тренеры наоборот должны показать, что верят в Василевского. Ведь он переживает неудачу сильнее других.

— Валерий Брагин рассказывал: раньше Василевский переживал так долго, что не мог забыть поражение к следующему матчу.

— Это было раньше. В НХЛ он заматерел. Впрочем, в штабе сборной есть тренер вратарей, которому Знарок всецело доверяет. Им и решать.

— Почему в концовке сорвался штурм американских ворот?

— Не хватало точного паса. Холодных голов. Опять оказались в плену эмоций. Вместо штурма получилась суета-маята. Это мое мнение. Тренеры — а их на лавке очень много — наверняка знают больше.

— Теперь мы наверняка встретимся с канадцами до финала.

— Не об этом надо думать. И не о возможном переезде в Париж. А извлечь уроки из поражения от соперника, который в этот вечер был сильнее.
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16 Мая, 17:15 Зрители 18756 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Россия 3:5
(1:0, 2:3, 0:2)
США
Главные тренеры
Олег Знарок Джефф Блэшилл
Вратари
Андрей Василевский 58:42 (Анд. Василевский 59:38) Джимми Ховард
1-й период
03:51 Артем Зуб
07:33 Никита Кучеров
12:29 Никита Гусев (Б. Киселевич)
Чарли Макэвой 12:52
14:31 Сергей Плотников
14:31 Сергей Плотников
19:12 Никита Кучеров
2-й период
Кевин Хэйс (Б. Нельсон, К. Келлер) 21:00
27:33 Антон Белов (С. Плотников, С. Андронов)
Дилан Ларкин (Б. Нельсон) 32:18
Коннор Мерфи 35:37
36:15 Никита Гусев (Е. Дадонов, В. Шипачев)
Кевин Хэйс (Дж. Годро, Н. Бьюгстад) 37:43
3-й период
Андерс Ли 45:49
52:46 Евгений Кузнецов
Андерс Ли (Дж. Годро, Дж. Айкел) 52:57
53:32 Евгений Кузнецов
Брок Нельсон (Д. Ларкин) п.в. 59:38
59:54 Иван Телегин
Эндрю Копп 59:54
Статистика
16 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Ансси Салонен (Финляндия)
Главный судья Даниэль Штрикер (Швейцария)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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