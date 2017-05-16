Борис Михайлов: Мы легко транжирили преимущество

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— Почему проиграли, трижды ведя в счете?

— Начнем плясать от печки. Начали американцы очень мощно. Превосходили наших в скорости-быстроте, выигрывали единоборства, устроили обстрел ворот Василевского из всех орудий. Отсюда у сборной России вал удалений. Полпериода пришлось провести в меньшинстве.

— Неужели нашим не хватило 18 часов на отдых-восстановление после матча с латвийцами?

— Может быть. Но давайте отдадим должное соперникам. Молодым, резвым и мастеровитым. Но счет-то открыли наши, выстояв под их натиском, и во втором периоде выровняли ситуацию. Даже превосходили американцев в комбинационной игре, по голевым моментам, в единоборствах.

Красиво забивали, а потом очень легко и быстро позволяли себя догонять, бездарно транжирили преимущество в счете.

— Два наших энхаэловца Кучеров и Кузнецов по два раза посетили штрафной бокс, причем трижды — за удар по клюшке соперника. Может, в НХЛ другие правила? Ведь оба решительно возмущались, когда их удаляли?

— Не в правилах дело, а в эмоциях. Увы, эмоции зашкаливали. Игра ведь нашим давалась. Вообще это был лучший матч на чемпионате, торжество открытого хоккея. Но должен сказать, не все в сборной России сыграли на своем уровне. К некоторым хоккеистам есть претензии. Фамилии называть не хотелось бы. Даже Панарин в интервью по телевидению сказал, что бездарно отнеслись к голевым моментам. Кузнецов, тот же Панарин, дважды Телегин обязаны были забивать. А соперники шансами у наших ворот воспользовались сполна.

— Когда во втором периоде Кузнецов выходил один на один с вратарем Ховардом, защитник врезал клюшкой по черенку его клюшки, и бросок не состоялся. Криминала в действиях американца не усматриваете?

— Думаю, судья должен был как минимум выписать американцу удаление, а то и назначить буллит. Возможно, это и вывело Кузнецова из берегов, он завелся и стал нарушать правила.

— После двух сухих матчей подряд Василевский пропустил целых четыре шайбы. Есть в них вина вратаря?

— Давайте разбираться. Первый гол — добивание в пустой угол. Не повезло Проворову, от его конька шайба отскочила на клюшку американца. Второй гол — серия мелких ошибок плюс отменный кистевой бросок со средней дистанции. Третий гол — не сориентировался молодой защитник под номером два, который должен быть охранять пятачок, а сместился за ворота. Наконец, гол номер четыре — позиционный просчет опытного защитника. Этот Ли орудовал прямо под носом Василевского и подправил шайбу в ворота. Где вы видите вину нашего вратаря?

— В четвертьфинале должен играть Василевский?

— А у вас в этом есть сомнения? Тренеры наоборот должны показать, что верят в Василевского. Ведь он переживает неудачу сильнее других.

— Валерий Брагин рассказывал: раньше Василевский переживал так долго, что не мог забыть поражение к следующему матчу.

— Это было раньше. В НХЛ он заматерел. Впрочем, в штабе сборной есть тренер вратарей, которому Знарок всецело доверяет. Им и решать.

— Почему в концовке сорвался штурм американских ворот?

— Не хватало точного паса. Холодных голов. Опять оказались в плену эмоций. Вместо штурма получилась суета-маята. Это мое мнение. Тренеры — а их на лавке очень много — наверняка знают больше.

— Теперь мы наверняка встретимся с канадцами до финала.

— Не об этом надо думать. И не о возможном переезде в Париж. А извлечь уроки из поражения от соперника, который в этот вечер был сильнее.