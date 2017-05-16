Борис Михайлов: Мы легко транжирили преимущество
Бывший главный тренер сборной Борис Михайлов подводит итоги матча с американцами.
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— Почему проиграли, трижды ведя в счете?
— Начнем плясать от печки. Начали американцы очень мощно. Превосходили наших в
— Неужели нашим не хватило 18 часов на
— Может быть. Но давайте отдадим должное соперникам. Молодым, резвым и мастеровитым. Но
Красиво забивали, а потом очень легко и быстро позволяли себя догонять, бездарно транжирили преимущество в счете.
— Два наших энхаэловца Кучеров и Кузнецов по два раза посетили штрафной бокс, причем трижды — за удар по клюшке соперника. Может, в НХЛ другие правила? Ведь оба решительно возмущались, когда их удаляли?
— Не в правилах дело, а в эмоциях. Увы, эмоции зашкаливали. Игра ведь нашим давалась. Вообще это был лучший матч на чемпионате, торжество открытого хоккея. Но должен сказать, не все в сборной России сыграли на своем уровне. К некоторым хоккеистам есть претензии. Фамилии называть не хотелось бы. Даже Панарин в интервью по телевидению сказал, что бездарно отнеслись к голевым моментам. Кузнецов, тот же Панарин, дважды Телегин обязаны были забивать. А соперники шансами у наших ворот воспользовались сполна.
— Когда во втором периоде Кузнецов выходил один на один с вратарем Ховардом, защитник врезал клюшкой по черенку его клюшки, и бросок не состоялся. Криминала в действиях американца не усматриваете?
— Думаю, судья должен был как минимум выписать американцу удаление, а то и назначить буллит. Возможно, это и вывело Кузнецова из берегов, он завелся и стал нарушать правила.
— После двух сухих матчей подряд Василевский пропустил целых четыре шайбы. Есть в них вина вратаря?
— Давайте разбираться. Первый гол — добивание в пустой угол. Не повезло Проворову, от его конька шайба отскочила на клюшку американца. Второй гол — серия мелких ошибок плюс отменный кистевой бросок со средней дистанции. Третий гол — не сориентировался молодой защитник под номером два, который должен быть охранять пятачок, а сместился за ворота. Наконец, гол номер четыре — позиционный просчет опытного защитника. Этот Ли орудовал прямо под носом Василевского и подправил шайбу в ворота. Где вы видите вину нашего вратаря?
— В четвертьфинале должен играть Василевский?
— А у вас в этом есть сомнения? Тренеры наоборот должны показать, что верят в Василевского. Ведь он переживает неудачу сильнее других.
— Валерий Брагин рассказывал: раньше Василевский переживал так долго, что не мог забыть поражение к следующему матчу.
— Это было раньше. В НХЛ он заматерел. Впрочем, в штабе сборной есть тренер вратарей, которому Знарок всецело доверяет. Им и решать.
— Почему в концовке сорвался штурм американских ворот?
— Не хватало точного паса. Холодных голов. Опять оказались в плену эмоций. Вместо штурма получилась
— Теперь мы наверняка встретимся с канадцами до финала.
— Не об этом надо думать. И не о возможном переезде в Париж. А извлечь уроки из поражения от соперника, который в этот вечер был сильнее.
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|Олег Знарок
|Джефф Блэшилл
|Андрей Василевский 58:42 (Анд. Василевский 59:38)
|Джимми Ховард
|1-й период
|03:51
|Артем Зуб
|07:33
|Никита Кучеров
|12:29
|Никита Гусев (Б. Киселевич)
|Чарли Макэвой
|12:52
|14:31
|Сергей Плотников
|14:31
|Сергей Плотников
|19:12
|Никита Кучеров
|2-й период
|Кевин Хэйс (Б. Нельсон, К. Келлер)
|21:00
|27:33
|Антон Белов (С. Плотников, С. Андронов)
|Дилан Ларкин (Б. Нельсон)
|32:18
|Коннор Мерфи
|35:37
|36:15
|Никита Гусев (Е. Дадонов, В. Шипачев)
|Кевин Хэйс (Дж. Годро, Н. Бьюгстад)
|37:43
|3-й период
|Андерс Ли
|45:49
|52:46
|Евгений Кузнецов
|Андерс Ли (Дж. Годро, Дж. Айкел)
|52:57
|53:32
|Евгений Кузнецов
|Брок Нельсон (Д. Ларкин)
|п.в.
|59:38
|59:54
|Иван Телегин
|Эндрю Копп
|59:54
|16
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол