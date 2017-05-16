Хоккеист сборной США Гудро доволен, что команда проведет четвертьфинал ЧМ в Кельне

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
13:15 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
13:15 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
17:15 завершен Россия 3
США 5
тв
Группа B
17:15 завершен Чехия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
21:15 1-й период Германия 0
Латвия 0
тв
Группа B
21:15 1-й период Канада 2
Финляндия 1
1/4 финала
18.05 не начался Россия
3B
1/4 финала
18.05 не начался Швейцария
Швеция
1/4 финала
18.05 не начался США
4B
1/4 финала
18.05 не начался Канада
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29764331/
16 мая 2017, 20:39 | ТАСС

Хоккеист сборной США Гудро доволен, что команда проведет четвертьфинал ЧМ в Кельне

КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард сборной США Джонни Гудро рад тому факту, что команда проведет четвертьфинал чемпионата мира по хоккею в Кельне. Об этом он сообщил журналистам.

Во вторник сборная России со счетом 3:5 проиграла команде США в матче чемпионата мира. По итогам предварительного раунда россияне с 17 очками заняли второе место в группе А. Первыми с 18 баллами, стали американцы, которые гарантированно проведут матч четвертьфинала в Кельне.

«Эта победа для нас особенная, великолепная победа. Мы постоянно догоняли, но когда вышли вперед, смогли победить. Рад, что команда останется в Кельне и не придется уезжать в Париж. Мы получим больше отдыха», — сказал Гудро.

Чемпионат мира проходит 5—21 мая в Кельне и Париже. Соперник американцев по четвертьфиналу определится позднее, им станет сборная Чехии или Финляндии.
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16 Мая, 17:15 Зрители 18756 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Россия 3:5
(1:0, 2:3, 0:2)
США
Главные тренеры
Олег Знарок Джефф Блэшилл
Вратари
Андрей Василевский 58:42 (Анд. Василевский 59:38) Джимми Ховард
1-й период
03:51 Артем Зуб
07:33 Никита Кучеров
12:29 Никита Гусев (Б. Киселевич)
Чарли Макэвой 12:52
14:31 Сергей Плотников
14:31 Сергей Плотников
19:12 Никита Кучеров
2-й период
Кевин Хэйс (Б. Нельсон, К. Келлер) 21:00
27:33 Антон Белов (С. Плотников, С. Андронов)
Дилан Ларкин (Б. Нельсон) 32:18
Коннор Мерфи 35:37
36:15 Никита Гусев (Е. Дадонов, В. Шипачев)
Кевин Хэйс (Дж. Годро, Н. Бьюгстад) 37:43
3-й период
Андерс Ли 45:49
52:46 Евгений Кузнецов
Андерс Ли (Дж. Годро, Дж. Айкел) 52:57
53:32 Евгений Кузнецов
Брок Нельсон (Д. Ларкин) п.в. 59:38
59:54 Иван Телегин
Эндрю Копп 59:54
Статистика
16 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Ансси Салонен (Финляндия)
Главный судья Даниэль Штрикер (Швейцария)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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