Хоккеист сборной США Гудро доволен, что команда проведет четвертьфинал ЧМ в Кельне

Во вторник сборная России со счетом 3:5 проиграла команде США в матче чемпионата мира. По итогам предварительного раунда россияне с 17 очками заняли второе место в группе А. Первыми с 18 баллами, стали американцы, которые гарантированно проведут матч четвертьфинала в Кельне.

«Эта победа для нас особенная, великолепная победа. Мы постоянно догоняли, но когда вышли вперед, смогли победить. Рад, что команда останется в Кельне и не придется уезжать в Париж. Мы получим больше отдыха», — сказал Гудро.