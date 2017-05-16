Швейцария — Швеция — первая пара четвертьфинала ЧМ-2017
Стала известна первая пара четвертьфиналистов чемпионата мира по хоккею 2017 года.
Сборная Швейцарии одержала победу над Чехией и заняла итоговое второе место в группе В. Команда Швеции завершила предварительный этап на третьем месте в группе А.
В группе А первое место заняли американцы, на втором месте — россияне. Последнюю путёвку в нашей группе разыграют команды Германии и Латвии.
В группе В первое место заняла сборная Канады. Третье место в настоящее время занимает Чехия, но её может обойти Финляндия, которой предстоит провести матч с канадцами.
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