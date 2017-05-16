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Сборная Швейцарии одержала победу над Чехией и заняла итоговое второе место в группе В. Команда Швеции завершила предварительный этап на третьем месте в группе А.

В группе А первое место заняли американцы, на втором месте — россияне. Последнюю путёвку в нашей группе разыграют команды Германии и Латвии.

В группе В первое место заняла сборная Канады. Третье место в настоящее время занимает Чехия, но её может обойти Финляндия, которой предстоит провести матч с канадцами.