Андронов: Российским хоккеистам не хватило свежести в матче ЧМ с американцами

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Во вторник сборная России со счетом 3:5 проиграла команде США в матче чемпионата мира. По итогам предварительного раунда россияне с 17 очками заняли второе место в группе А. Первыми стали американцы с 18 баллами.

«Возможно, мы устали, голы пропустили из-за того, что психологически немного устали, принимали неправильные решения. Было много моментов, но не смогли их реализовать из-за недостатка свежести. В первом периоде много играли в меньшинстве, много сил отдали. На результат повлияли и собственные ошибки», — сказал Андронов.

Место проведения четвертьфинальной игры команды зависит от результата матча Германия — Латвия. В случае выхода немецкой сборной в плей-офф россияне проведут следующий матч в Париже.

«Проблем с тем, что игра четвертьфинала может пройти в Париже, нет. Претензий к работе арбитров нет, я не хотел бы комментировать их работу», — добавил форвард.