Гусев: Хоккеисты сборной США прессинговали россиян в матче ЧМ практически всю игру

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Сборная России потерпела первое поражение на турнире, уступив команде США со счетом 3:5. Гусев в этом матче сделал дубль.

«Сам я провел не самую лучшую игру, раз моя команда проиграла. У американцев быстрая команда, почти всю игру они нас прессинговали, поэтому мало что получалось», — сказал Гусев.

Россияне заняли в своей группе второе место и могут сыграть в Париже четвертьфинал, если команда Германии выиграет в последнем матче дня в Кельне у латвийцев. «Нам без разницы, где играть. Ни за кого болеть не будем», — отметил он.