Василевский: Повезло, что мы три забили, могло быть 0:10 не в пользу России

«Произошло то, о чём я говорил после игры со Словакией. Если мы будем так играть, нас прощать не будут. У нас были глупые удаления. В первом периоде мы ещё держались за счёт хороших действий защиты, но потом мастерство американцев сказалось. Второй и третий голы пропустили в результате ошибок. Не вывели шайбу, вот и получили. Сами виноваты. Все думали, что нам всё под силу, раз по 10:0 всякие Италии обыгрываем, что десять забьём и ни одной не пропустим. Но США — команда посерьёзнее, сюда парни из НХЛ приехали. Сейчас будет четвертьфинал, и там нам нельзя будет совершать таких ошибок.

Хорошо играть против Словакии, Дании. Их надо обыгрывать, класс у нас повыше будет. Просто мы чуть-чуть расслабились, недонастроились и начали глупые удаления хватать, не выводить шайбу, и получили глупые голы. Сегодня игра ничего не решала, разве что вопрос о первом месте. США и команда молодых звёзд Северной Америки действуют в схожей манере. Это ещё не самая сильная их сборная играла. Их класс сказался, нам повезло, что мы вообще три забили. На контратаках произвели хорошие действия. Могло быть и 10:0 не в нашу пользу. Нам придётся съездить в Париж? Да без разницы, съездим, если придётся. Ни одной игры в той группе не видели. Без разницы, с кем играть. Мы не можем это контролировать, — передаёт слова Василевского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.