Американские горки. Россия проиграла США

КАК ДОМА

Если в понедельник в округе Lanxess арены было уныло, то во вторник все преобразилось. Мощнейшая движуха: сначала шведская, хотя уже вперемешку с российской, а потом практически чисто русская. Под конец второго матча дня начали подтягиваться латвийцы и немцы — у них-то тоже встреча что надо. И серьезнейший нервяк.

Честно сказать — ну наконец-то начался настоящий чемпионат мира. В последний день сплошь толковые игры с высоким качеством хоккея, натуральной интригой и огромным ажиотажем. На Россия — США дворец был забит под завязку. Причем найти тут американских болельщиков — задача со звездочкой. Да что там — тут на групповом этапе работал всего один журналист из Штатов. Лишь к матчу с Россией еще двое подъехало. А так — всем немножко фиолетово. Поболтали с ним. Оказалось, у нас даже есть общие знакомые. И он искренне восхищался российской командой. Нет, парочку фанатов, понятно, отыскали, причем была одна забавная пара — американец и русская. Обещали, что не подерутся.

Атмосфера — супер. И полное ощущение, что все происходит где-нибудь в Санкт-Петербурге. Заряды «Россия-Россия», «шайбу-шайбу» за сотню децибел. Беснующаяся целиком красно-синяя арена, когда Ховарду прилетало. Разве что в подтрибунках видны отличия. Ну, и было несколько интересных «фишек», например, периодически ведут трекинг скорости броска, показывая километры в час на видеокубе.

Как правило — в большинстве, а его у американцев хватало. В одном только первом периоде российская команда нахватала 10 минут штрафа, и удаления эти были откровенно бестолковыми. В дальнейшем исправились, но в меньшинстве так или иначе пропустили и полностью отдали инициативу на старте. Да и в концовке дисциплина подвела.

УДИВИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Правда, прибрать эту инициативу к рукам оказалось не так и сложно. В равных-то составах со сборной России по игре может разве что Канада сравниться. И то — не факт. А я же люблю в статистике поковыряться. Не в обычной — в продвинутой, но ее тут никто, понятно, просто так не ведет. Кроме аналитических штабов разных сборных, правда, делиться ей они не стремятся. Но я тут стал вести подсчет входов в зону атаки с контролем шайбы «5 на 5». Таковых получилось около 80 процентов. Это фантастика. Учитывая еще и то, что входы в зону с контролем увеличивают качество бросков (соотношение бросков в створ к блокированным и в сторону ворот) примерно на 20 процентов. А реализацию голевых моментов — на 30. Неудивительно, что банда Знарка лидирует на турнире по реализации бросков с аномально высоким процентом в 15,3. Даже со скидкой на низкий уровень ряда соперников — это очень и очень круто.

Матч с США, кстати, показал, насколько все здорово у нас с атакой. Будь чуть поточнее Орлов (штанга), Наместников (штанга), Плотников (выше полупустых), Телегин (с метра), Панарин (1 в 0), Кучеров (закругление) и так далее и так далее, перечислять можно долго, американцев вынесли бы в одну калитку. Я вас уверяю. Как бы ни старался Джимми Ховард. Но — разбазарили и понапривозили.

Сказалась проблема, которая просматривалась еще до старта турнира. Оборона, как ни крути, очень неопытна. И когда очень быстрые американцы стали «душить» защитников масштабным форчеком, они начали слегка плавать. И это привело к двум совершенно необязательным шайбам. С другой стороны, даже со всеми ошибками и проигранными единоборствами — должны были выигрывать. И оставаться в Кельне. А теперь придется надеяться на Латвию. Сомнительная надежда.

Как бы то ни было, матч с США дал очень много ответов на самые разнообразные вопросы. Определенно, золото можно брать. Если не удаляться по дурости, продолжать креативить в атаке в том же духе и, самое главное, — попадать в пустые углы. Так что ждем новой встречи с американцами. Где ставки будут повыше, и там уже все должно быть по-другому.

Игорь ЕРОНКО из Кельна.