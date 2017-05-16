Американские горки. Россия проиграла США
Российская сборная уступила в последнем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею-2017 американцам (3:5) и не смогла занять первое место в группе А.
КАК ДОМА
Если в понедельник в округе Lanxess арены было уныло, то во вторник все преобразилось. Мощнейшая движуха: сначала шведская, хотя уже вперемешку с российской, а потом практически чисто русская. Под конец второго матча дня начали подтягиваться латвийцы и немцы — у
Честно сказать — ну
Атмосфера — супер. И полное ощущение, что все происходит
Как правило — в большинстве, а его у американцев хватало. В одном только первом периоде российская команда нахватала 10 минут штрафа, и удаления эти были откровенно бестолковыми. В дальнейшем исправились, но в меньшинстве так или иначе пропустили и полностью отдали инициативу на старте. Да и в концовке дисциплина подвела.
УДИВИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Правда, прибрать эту инициативу к рукам оказалось не так и сложно. В
Матч с США, кстати, показал, насколько все здорово у нас с атакой. Будь чуть поточнее Орлов (штанга), Наместников (штанга), Плотников (выше полупустых), Телегин (с метра), Панарин (1 в 0), Кучеров (закругление) и так далее и так далее, перечислять можно долго, американцев вынесли бы в одну калитку. Я вас уверяю. Как бы ни старался Джимми Ховард. Но — разбазарили и понапривозили.
Сказалась проблема, которая просматривалась еще до старта турнира. Оборона, как ни крути, очень неопытна. И когда очень быстрые американцы стали «душить» защитников масштабным форчеком, они начали слегка плавать. И это привело к двум совершенно необязательным шайбам. С другой стороны, даже со всеми ошибками и проигранными единоборствами — должны были выигрывать. И оставаться в Кельне. А теперь придется надеяться на Латвию. Сомнительная надежда.
Как бы то ни было, матч с США дал очень много ответов на самые разнообразные вопросы. Определенно, золото можно брать. Если не удаляться по дурости, продолжать креативить в атаке в том же духе и, самое главное, — попадать в пустые углы. Так что ждем новой встречи с американцами. Где ставки будут повыше, и там уже все должно быть
Игорь ЕРОНКО из Кельна.
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|Олег Знарок
|Джефф Блэшилл
|Андрей Василевский 58:42 (Анд. Василевский 59:38)
|Джимми Ховард
|1-й период
|03:51
|Артем Зуб
|07:33
|Никита Кучеров
|12:29
|Никита Гусев (Б. Киселевич)
|Чарли Макэвой
|12:52
|14:31
|Сергей Плотников
|14:31
|Сергей Плотников
|19:12
|Никита Кучеров
|2-й период
|Кевин Хэйс (Б. Нельсон, К. Келлер)
|21:00
|27:33
|Антон Белов (С. Плотников, С. Андронов)
|Дилан Ларкин (Б. Нельсон)
|32:18
|Коннор Мерфи
|35:37
|36:15
|Никита Гусев (Е. Дадонов, В. Шипачев)
|Кевин Хэйс (Дж. Годро, Н. Бьюгстад)
|37:43
|3-й период
|Андерс Ли
|45:49
|52:46
|Евгений Кузнецов
|Андерс Ли (Дж. Годро, Дж. Айкел)
|52:57
|53:32
|Евгений Кузнецов
|Брок Нельсон (Д. Ларкин)
|п.в.
|59:38
|59:54
|Иван Телегин
|Эндрю Копп
|59:54
|16
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол