Сборная Швейцарии победила команду Чехии на чемпионате мира по хоккею
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Сборная Швейцарии обыграла команду Чехии со счетом 3:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Париже и Кельне.
В составе сборной Чехии шайбу забросил Роман Червенка (35-я минута). В составе команды Швейцарии отличились Венсан Праплан (2), Рето Сури (29), Дамьен Брюннер (53). Встреча проходила в Париже.
Сборная Швейцарии заняла второе место в группе B с 15 очками. Команда Чехии закончила групповой этап на третьем месте с 13 очками.
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|16 Мая, 17:15
|Зрители 4531
|Групповой этап: Группа B
|AccorHotels Arena
Главные тренеры
|Йозеф Яндач
|Патрик Фишер
Вратари
|Петр Мразек 58:43
|Никлас Шлегель
|1-й период
|Венсан Праплан (Р. Диас)
|01:42
|Ромен Леффель
|09:25
|13:21
|Томаш Плеканец
|Кристиан Марти
|17:26
|2-й период
|Рето Сури (Д. Кукан, Д. Шлумпф)
|28:36
|Таннер Рихард
|29:52
|34:08
|Роман Червенка (Д. Пастрняк, Л. Шулак)
|3-й период
|Дамьен Бруннер (Т. Рихард, К. Марти)
|52:09
Статистика
|2
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Маркус Линде (Швеция)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол