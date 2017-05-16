Сборная России проиграла команде США и заняла второе место в группе на ЧМ
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России потерпели поражение от команды США со счетом 3:5 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира.
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В составе россиян шайбы забросили Никита Гусев (13-я и 37-я минуты) и Антон Белов (28). У американцев отличились Кевин Хейз (21, 38), Дилан Ларкин (33), Андерс Ли (53) и Брок Нельсон (60). Встреча прошла в Кельне.
Россияне, потерпевшие первое поражение на турнире, с 17 очками заняли второе место в группе А. Команда США с 18 баллами стала первой. Соперник россиян на стадии ¼ турнира определится позднее.
Четвертьфиналы пройдут 18 мая.
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Главные тренеры
|Олег Знарок
|Джефф Блэшилл
Вратари
|Андрей Василевский 58:42 (Анд. Василевский 59:38)
|Джимми Ховард
|1-й период
|03:51
|Артем Зуб
|07:33
|Никита Кучеров
|12:29
|Никита Гусев (Б. Киселевич)
|Чарли Макэвой
|12:52
|14:31
|Сергей Плотников
|14:31
|Сергей Плотников
|19:12
|Никита Кучеров
|2-й период
|Кевин Хэйс (Б. Нельсон, К. Келлер)
|21:00
|27:33
|Антон Белов (С. Плотников, С. Андронов)
|Дилан Ларкин (Б. Нельсон)
|32:18
|Коннор Мерфи
|35:37
|36:15
|Никита Гусев (Е. Дадонов, В. Шипачев)
|Кевин Хэйс (Дж. Годро, Н. Бьюгстад)
|37:43
|3-й период
|Андерс Ли
|45:49
|52:46
|Евгений Кузнецов
|Андерс Ли (Дж. Годро, Дж. Айкел)
|52:57
|53:32
|Евгений Кузнецов
|Брок Нельсон (Д. Ларкин)
|п.в.
|59:38
|59:54
|Иван Телегин
|Эндрю Копп
|59:54
Статистика
|16
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол