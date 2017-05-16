Сборная России проиграла США на чемпионате мира

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Обе команды еще до очной встречи гарантировали себе выход в плей-офф мирового первенства, результат этого матча лишь определял, кто выйдет в четвертьфинал с первого места в группе А.

За восемь минут до конца первого периода сборная России открыла счет в матче, шайбу после передачи Богдана Киселевича забросил Никита Гусев.

На старте второго периода американцы сумели сравнять счет, реализовав большинство, автором заброшенной шайбы стал Кевин Хейз. К середине периода российские хоккеисты вновь вышли вперед, точным броском отметился Антон Белов, результативные передачи себе в актив записали Сергей Плотников и Сергей Андронов. Менее чем за восемь минут до конца периода американские хоккеисты вновь сравняли счет, отличился Дилан Ларкин. Под занавес периода сборная России снова повела, дубль в матче оформил Никита Гусев, реализовавший численное преимущество. Авторами голевых пасов стали Вадим Шипачев и Евгений Дадонов. Через минуту американцы вновь ответили точным броском — свою вторую шайбу в матче забросил Кевин Хейз.

За семь минут до конца встречи сборная США вышла вперед, воспользовавшись удалением в составе российской команды, шайбу забросил Андерс Ли. За 22 секунды до конца встречи Брок Нельсон забросил шайбу в пустые ворота, установив окончательный счет в матче, 5:3 в пользу США.

Таким образом, сборная России с 17 очками заняла 2-е место в группе А.