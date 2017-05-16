Лингле: После двух побед на ЧМ сборная Беларуси чувствует себя немного лучше
Нападающий сборной Беларуси Шарль Лингле прокомментировал победу над командой Норвегии в заключительном матче чемпионата мира по хоккею 2017 года (4:3).
«Это было тяжело. Мы завоевали две победы и, наверное, чувствуем себя немного лучше. Но в то же время на следующих нескольких турнирах нам придётся вспоминать этот чемпионат и улучшать свою игру. Нам надо быть готовыми с самого начала. Мы не можем себе позволить так плохо играть, как мы сделали в первых четырёх матчах», — приводятся слова Лингле на официальном сайте турнира.
Белорусы одержали две победы на турнире и заняли предпоследнее место в группе В, набрав семь очков.
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|16 Мая, 13:15
|Зрители 3867
|Групповой этап: Группа B
|AccorHotels Arena
Главные тренеры
|Дэйв Льюис
|Петтер Торесен
Вратари
|Михаил Карнаухов
|Ларс Хауген 59:34
|1-й период
|17:04
|Артем Волков
|2-й период
|Матис Улимб
|20:21
|26:08
|Евгений Лисовец (М. Стефанович)
|31:39
|Андрей Стась
|33:05
|Александр Павлович
|Даниэль Сервик (М. Улимб)
|35:05
|37:52
|Александр Кулаков (А. Стась, А. Демков)
|3-й период
|Александр Райхенберг (П. Торесен, Х. Эдегор)
|41:19
|Йонас Холес (М. Улимб, А. Мартинсен)
|43:41
|Кристиан Форсберг
|47:34
|54:06
|Илья Шинкевич (Е. Ковыршин, М. Стефанович)
|56:56
|Евгений Лисовец (А. Павлович, Ш. Лингле)
Статистика
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Пихачек (Германия)
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол