Лингле: После двух побед на ЧМ сборная Беларуси чувствует себя немного лучше

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Это было тяжело. Мы завоевали две победы и, наверное, чувствуем себя немного лучше. Но в то же время на следующих нескольких турнирах нам придётся вспоминать этот чемпионат и улучшать свою игру. Нам надо быть готовыми с самого начала. Мы не можем себе позволить так плохо играть, как мы сделали в первых четырёх матчах», — приводятся слова Лингле на официальном сайте турнира.

Белорусы одержали две победы на турнире и заняли предпоследнее место в группе В, набрав семь очков.