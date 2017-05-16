ЧМ-2017. Сборная Беларуси: лучшие тоже были

СО ЗНАКОМ «+»



Александр ПАВЛОВИЧ

Споров о том, кто из игроков в Париже оставил наилучшее впечатление, наверное, и быть не может. Обремененный (или окрыленный?) капитанской нашивкой, Павлович забросил в сезоне-2016/17 в минском «Динамо» больше, чем за всю карьеру в КХЛ прежде — одиннадцать против десяти. И на чемпионате мира тоже был действительным лидером. Причем речь не только о количестве бомбардирских баллов, которые, если начистоту, чаще становились результатом его индивидуального мастерства, нежели комбинационных изысков. Александр по обыкновению нередко принимал на себя чужие выстрелы и даже удары в паховую область. Словом, упреков заслужил мало, и крайне жаль, что в его биографии отныне есть такой неудачный турнир.



Евгений ЛИСОВЕЦ

Когда на твоем счету пятая часть всех шайб, заброшенных командой в семи матчах, — уже похвально. Если ты защитник, а не нападающий, — похвально вдвойне. Нельзя сказать, якобы имеющиеся у Льюиса исполнители в полной мере компенсировали отсутствие Бэйлена, тем более учитывая общее число голевых пробоин, однако Лисовец пытался, и очень неплохо. Под конец группового этапа Евгений вышел на плюсовой показатель полезности — «+2» — и стал одним из пяти таких хоккеистов в составе сборной. Собственно, и вопиющие ошибки, свойственные некоторым коллегам по амплуа, у «зубра» во Франции встречались реже. Вопросы к нему есть, в том числе касающиеся напрасности удалений, но их всяко меньше, чем ко многим.





Егор ШАРАНГОВИЧ

А вы знаете, кто единственный из форвардов в пяти первых матчах, обернувшихся пятью поражениями и лишь одним очком, ни разу не опустился ниже 50% выигранных вбрасываний? Да, это Шарангович. В каждой из игр против фаворитов и французов, где белорусов уже тоже считали аутсайдерами, Егор ровно в половине случаев выигрывал дуэли на точках: 3 из 6, 4 из 8, 4 из 4, 2 из 2, 3 из 3. Затем — в удачных поединках со словенцами и норвежцами — как раз сплоховал, но важнее, наверное, пытаться за собой вести команду, когда у нее мало что получается, а не быть одним из многих творцов успеха. Идет: не сказать, чтобы Егор именно вел, тем не менее для 18-летнего игрока дебютный чемпионат мира вышел вполне достойным.





Виталий ТРУС

Чемпион страны в составе «Немана» так и не вышел на площадку «АккорХотелс-Арены», и потому из трех стражей, пожалуй, был лучшим. Потому, что сохранил у болельщиков ощущение какого-то нереализованного потенциала, а еще — непонимание выбором Льюиса. После победы над словенцами канадец заверил, будто сборная будет играть, а не доигрывать: следовательно, в рамке вновь окажется Лаланд. Не самые, мягко говоря, приятные слова для Виталия, к тому же лишенного права их опровергнуть. Впрочем, может, это и не так плохо: гродненский вратарь нигде и ничем себя не запятнал. Тот случай, вероятно, когда лучше никогда, чем поздно. Лучше ничего не делать и не ошибаться.



СО ЗНАКОМ «-«



Олег ЕВЕНКО

Похоже, Евенко завершит турнир с абсолютно худшим показателем полезности — «-9». Вместе с Коробовым он составил пару тех защитников, кто не забросил и не отдал ни одной результативной передачи. Не отличался характерной для себя агрессией у пятачка. Допускал предостаточно огрехов в своей зоне, которые зачастую приводили к пропущенным шайбам. Да, во многом Олег заложник собственной антропометрии, и требования к нему следует предъявлять специфические. Однако проблема в том, что и сильные стороны он не использовал. Хотя часть критических стрел с Евенко просто обязан разделить Льюис. За то, что тренер предпочел, например, Николаю Стасенко нашего АХЛовца и тем самым подставил последнего. Ведь не этот форум нам открыл глаза на Олега: таким его видели и раньше.





Андрей СТАСЬ

Будучи гостем передачи «PRO спорт. Итоги» на телеканале «Беларусь 5» белорусский специалист Иван Кривоносов высказал здравое мнение: братья Костицыны и Стась — первые, кому следует брать на себя лидерское бремя. Исходя из мастерства, исходя из выслуги лет, исходя хотя бы из капитанской роли, если обращаем внимание на Стася. Одна шайба и одна передача — мало, видимо, для «центра» второго звена. Да и мало, откровенно говоря, если привлекать чисто игровые впечатления. Это был даже не тот Стась, что в прошлом году в Санкт-Петербурге, где сборная Льюиса разочаровывала не меньше.



Артем ДЕМКОВ

Если кем-то из болельщиков подразумевалось, что место Стасенко как будто занял Евенко, то, очевидно, первый, вместо кого хотелось бы видеть в ростере Степанова, — Демков. Артем не столько виноват сам, сколько заложник кадровых предпочтений тренерского штаба. 27-летний воспитанник «Юности» никогда не слыл квалифицированным разрушителем — на худший в сборной среди форвардов показатель полезности «-5» закрыть глаза при желании можно. Нельзя закрыть на созидательность, где заочное сравнение в этих болельщицких глазах Демков Степанову однозначно проиграл. Не та скорость, не тот креатив, совсем все не то.





Кевин ЛАЛАНД и Михаил КАРНАУХОВ

Когда процент отраженных бросков ниже 90, вряд ли стоит искать оправдания. Да и если не обращать внимания на статистику, легко найдутся шайбы, в которых можно винить Лаланда или Карнаухова и больше никого.