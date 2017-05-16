ЧМ-2017. Сборная Беларуси: лучшие тоже были
Вдогонку официальному признанию высказываем мнение насчет того, кому завершившийся для сборной Беларуси чемпионат удался, а кому — нет.
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Александр ПАВЛОВИЧ
Споров о том, кто из игроков в Париже оставил наилучшее впечатление, наверное, и быть не может. Обремененный (или окрыленный?) капитанской нашивкой, Павлович забросил в сезоне-2016/17 в минском «Динамо» больше, чем за всю карьеру в КХЛ прежде — одиннадцать против десяти. И на чемпионате мира тоже был действительным лидером. Причем речь не только о количестве бомбардирских баллов, которые, если начистоту, чаще становились результатом его индивидуального мастерства, нежели комбинационных изысков. Александр по обыкновению нередко принимал на себя чужие выстрелы и даже удары в паховую область. Словом, упреков заслужил мало, и крайне жаль, что в его биографии отныне есть такой неудачный турнир.
Евгений ЛИСОВЕЦ
Когда на твоем счету пятая часть всех шайб, заброшенных командой в семи матчах, — уже похвально. Если ты защитник, а не нападающий, — похвально вдвойне. Нельзя сказать, якобы имеющиеся у Льюиса исполнители в полной мере компенсировали отсутствие Бэйлена, тем более учитывая общее число голевых пробоин, однако Лисовец пытался, и очень неплохо. Под конец группового этапа Евгений вышел на плюсовой показатель полезности — «+2» — и стал одним из пяти таких хоккеистов в составе сборной. Собственно, и вопиющие ошибки, свойственные некоторым коллегам по амплуа, у «зубра» во Франции встречались реже. Вопросы к нему есть, в том числе касающиеся напрасности удалений, но их всяко меньше, чем ко многим.
Егор ШАРАНГОВИЧ
А вы знаете, кто единственный из форвардов в пяти первых матчах, обернувшихся пятью поражениями и лишь одним очком, ни разу не опустился ниже 50% выигранных вбрасываний? Да, это Шарангович. В каждой из игр против фаворитов и французов, где белорусов уже тоже считали аутсайдерами, Егор ровно в половине случаев выигрывал дуэли на точках: 3 из 6, 4 из 8, 4 из 4, 2 из 2, 3 из 3. Затем — в удачных поединках со словенцами и норвежцами — как раз сплоховал, но важнее, наверное, пытаться за собой вести команду, когда у нее мало что получается, а не быть одним из многих творцов успеха. Идет: не сказать, чтобы Егор именно вел, тем не менее для 18-летнего игрока дебютный чемпионат мира вышел вполне достойным.
Виталий ТРУС
Чемпион страны в составе «Немана» так и не вышел на площадку «АккорХотелс-Арены», и потому из трех стражей, пожалуй, был лучшим. Потому, что сохранил у болельщиков ощущение
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Олег ЕВЕНКО
Похоже, Евенко завершит турнир с абсолютно худшим показателем полезности — «-9». Вместе с Коробовым он составил пару тех защитников, кто не забросил и не отдал ни одной результативной передачи. Не отличался характерной для себя агрессией у пятачка. Допускал предостаточно огрехов в своей зоне, которые зачастую приводили к пропущенным шайбам. Да, во многом Олег заложник собственной антропометрии, и требования к нему следует предъявлять специфические. Однако проблема в том, что и сильные стороны он не использовал. Хотя часть критических стрел с Евенко просто обязан разделить Льюис. За то, что тренер предпочел, например, Николаю Стасенко нашего АХЛовца и тем самым подставил последнего. Ведь не этот форум нам открыл глаза на Олега: таким его видели и раньше.
Андрей СТАСЬ
Будучи гостем передачи «PRO спорт. Итоги» на телеканале «Беларусь 5» белорусский специалист Иван Кривоносов высказал здравое мнение: братья Костицыны и Стась — первые, кому следует брать на себя лидерское бремя. Исходя из мастерства, исходя из выслуги лет, исходя хотя бы из капитанской роли, если обращаем внимание на Стася. Одна шайба и одна передача — мало, видимо, для «центра» второго звена. Да и мало, откровенно говоря, если привлекать чисто игровые впечатления. Это был даже не тот Стась, что в прошлом году в
Артем ДЕМКОВ
Если
Кевин ЛАЛАНД и Михаил КАРНАУХОВ
Когда процент отраженных бросков ниже 90, вряд ли стоит искать оправдания. Да и если не обращать внимания на статистику, легко найдутся шайбы, в которых можно винить Лаланда или Карнаухова и больше никого.
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