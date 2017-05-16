ЧМ-2017. Сборная Беларуси: лучшие тоже были

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 завершен Беларусь 0
Канада 6
тв
Группа A
8.05 завершен Германия 3
Россия 6
тв
Группа B
8.05 завершен
Б 		Финляндия 3
Чехия 4
тв
Группа A
8.05 завершен США 4
Швеция 3
тв
Группа B
9.05 завершен Словения 1
Норвегия 5
Группа A
9.05 завершен Италия 1
Латвия 2
тв
Группа B
9.05 завершен
Б 		Швейцария 3
Франция 4
тв
Группа A
9.05 завершен
Б 		Словакия 3
Дания 4
тв
Группа B
10.05 завершен Швейцария 3
Беларусь 0
Группа A
10.05 завершен США 3
Италия 0
тв
Группа B
10.05 завершен Финляндия 5
Словения 2
тв
Группа A
10.05 завершен
Б 		Словакия 2
Германия 3
Группа B
11.05 завершен
ОТ 		Чехия 1
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Россия 3
Дания 0
тв
Группа B
11.05 завершен Канада 3
Франция 2
тв
Группа A
11.05 завершен Швеция 2
Латвия 0
тв
Группа B
12.05 завершен Чехия 5
Словения 1
тв
Группа A
12.05 завершен Швеция 8
Италия 1
тв
Группа B
12.05 завершен
Б 		Франция 4
Беларусь 3
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Дания 3
Германия 2
тв
Группа A
13.05 завершен Латвия 3
США 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 завершен Россия 6
Словакия 0
тв
Группа B
13.05 завершен Словения 2
Беларусь 5
Группа A
13.05 завершен Италия 1
Германия 4
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Швейцария 3
тв
Группа A
14.05 завершен Словакия 1
США 6
тв
Группа B
14.05 завершен Франция 2
Чехия 5
тв
Группа A
14.05 завершен Дания 2
Швеция 4
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Швейцария 2
Финляндия 3
тв
Группа A
15.05 завершен Дания 2
Италия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 5
Норвегия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 5
Латвия 0
тв
Группа B
15.05 завершен Франция 4
Словения 1
тв
Группа A
13:15 завершен Швеция 4
Словакия 2
тв
Группа B
13:15 завершен Беларусь 4
Норвегия 3
тв
Группа A
17:15 3-й период Россия 3
США 3
тв
Группа B
17:15 3-й период Чехия 1
Швейцария 2
тв
Группа A
21:15 не начался Германия
Латвия
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался 2A
3B
1/4 финала
18.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
18.05 не начался
4B
1/4 финала
18.05 не начался Канада
4A
1/2 финала
20.05 не начался П 1А-4В
П 2В-3А
1/2 финала
20.05 не начался П 1В-4А
П 2А-3В
Матч за 3-е место
21.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
21.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29762435/
16 мая 2017, 17:41 | «Прессбол»

ЧМ-2017. Сборная Беларуси: лучшие тоже были

Вдогонку официальному признанию высказываем мнение насчет того, кому завершившийся для сборной Беларуси чемпионат удался, а кому — нет.

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СО ЗНАКОМ «+»

Александр ПАВЛОВИЧ
Споров о том, кто из игроков в Париже оставил наилучшее впечатление, наверное, и быть не может. Обремененный (или окрыленный?) капитанской нашивкой, Павлович забросил в сезоне-2016/17 в минском «Динамо» больше, чем за всю карьеру в КХЛ прежде — одиннадцать против десяти. И на чемпионате мира тоже был действительным лидером. Причем речь не только о количестве бомбардирских баллов, которые, если начистоту, чаще становились результатом его индивидуального мастерства, нежели комбинационных изысков. Александр по обыкновению нередко принимал на себя чужие выстрелы и даже удары в паховую область. Словом, упреков заслужил мало, и крайне жаль, что в его биографии отныне есть такой неудачный турнир.

Евгений ЛИСОВЕЦ
Когда на твоем счету пятая часть всех шайб, заброшенных командой в семи матчах, — уже похвально. Если ты защитник, а не нападающий, — похвально вдвойне. Нельзя сказать, якобы имеющиеся у Льюиса исполнители в полной мере компенсировали отсутствие Бэйлена, тем более учитывая общее число голевых пробоин, однако Лисовец пытался, и очень неплохо. Под конец группового этапа Евгений вышел на плюсовой показатель полезности — «+2» — и стал одним из пяти таких хоккеистов в составе сборной. Собственно, и вопиющие ошибки, свойственные некоторым коллегам по амплуа, у «зубра» во Франции встречались реже. Вопросы к нему есть, в том числе касающиеся напрасности удалений, но их всяко меньше, чем ко многим.

© «Прессбол»



Егор ШАРАНГОВИЧ
А вы знаете, кто единственный из форвардов в пяти первых матчах, обернувшихся пятью поражениями и лишь одним очком, ни разу не опустился ниже 50% выигранных вбрасываний? Да, это Шарангович. В каждой из игр против фаворитов и французов, где белорусов уже тоже считали аутсайдерами, Егор ровно в половине случаев выигрывал дуэли на точках: 3 из 6, 4 из 8, 4 из 4, 2 из 2, 3 из 3. Затем — в удачных поединках со словенцами и норвежцами — как раз сплоховал, но важнее, наверное, пытаться за собой вести команду, когда у нее мало что получается, а не быть одним из многих творцов успеха. Идет: не сказать, чтобы Егор именно вел, тем не менее для 18-летнего игрока дебютный чемпионат мира вышел вполне достойным.

© «Прессбол»



Виталий ТРУС
Чемпион страны в составе «Немана» так и не вышел на площадку «АккорХотелс-Арены», и потому из трех стражей, пожалуй, был лучшим. Потому, что сохранил у болельщиков ощущение какого-то нереализованного потенциала, а еще — непонимание выбором Льюиса. После победы над словенцами канадец заверил, будто сборная будет играть, а не доигрывать: следовательно, в рамке вновь окажется Лаланд. Не самые, мягко говоря, приятные слова для Виталия, к тому же лишенного права их опровергнуть. Впрочем, может, это и не так плохо: гродненский вратарь нигде и ничем себя не запятнал. Тот случай, вероятно, когда лучше никогда, чем поздно. Лучше ничего не делать и не ошибаться.

СО ЗНАКОМ «-«

Олег ЕВЕНКО
Похоже, Евенко завершит турнир с абсолютно худшим показателем полезности — «-9». Вместе с Коробовым он составил пару тех защитников, кто не забросил и не отдал ни одной результативной передачи. Не отличался характерной для себя агрессией у пятачка. Допускал предостаточно огрехов в своей зоне, которые зачастую приводили к пропущенным шайбам. Да, во многом Олег заложник собственной антропометрии, и требования к нему следует предъявлять специфические. Однако проблема в том, что и сильные стороны он не использовал. Хотя часть критических стрел с Евенко просто обязан разделить Льюис. За то, что тренер предпочел, например, Николаю Стасенко нашего АХЛовца и тем самым подставил последнего. Ведь не этот форум нам открыл глаза на Олега: таким его видели и раньше.

© «Прессбол»



Андрей СТАСЬ
Будучи гостем передачи «PRO спорт. Итоги» на телеканале «Беларусь 5» белорусский специалист Иван Кривоносов высказал здравое мнение: братья Костицыны и Стась — первые, кому следует брать на себя лидерское бремя. Исходя из мастерства, исходя из выслуги лет, исходя хотя бы из капитанской роли, если обращаем внимание на Стася. Одна шайба и одна передача — мало, видимо, для «центра» второго звена. Да и мало, откровенно говоря, если привлекать чисто игровые впечатления. Это был даже не тот Стась, что в прошлом году в Санкт-Петербурге, где сборная Льюиса разочаровывала не меньше.

Артем ДЕМКОВ
Если кем-то из болельщиков подразумевалось, что место Стасенко как будто занял Евенко, то, очевидно, первый, вместо кого хотелось бы видеть в ростере Степанова, — Демков. Артем не столько виноват сам, сколько заложник кадровых предпочтений тренерского штаба. 27-летний воспитанник «Юности» никогда не слыл квалифицированным разрушителем — на худший в сборной среди форвардов показатель полезности «-5» закрыть глаза при желании можно. Нельзя закрыть на созидательность, где заочное сравнение в этих болельщицких глазах Демков Степанову однозначно проиграл. Не та скорость, не тот креатив, совсем все не то.

© «Прессбол»



Кевин ЛАЛАНД и Михаил КАРНАУХОВ
Когда процент отраженных бросков ниже 90, вряд ли стоит искать оправдания. Да и если не обращать внимания на статистику, легко найдутся шайбы, в которых можно винить Лаланда или Карнаухова и больше никого.
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