Оргкомитет чемпионата мира по хоккею назвал тройку лучших игроков в сборной Беларуси
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оргкомитет чемпионата мира по хоккею назвал тройку лучших игроков в составе сборной Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После завершения матча с Норвегией, итог которого 4:3 в пользу белорусов, организационный комитет огласил тройку лучших игроков сборной по итогам турнира. Специальными призами были отмечены хоккеисты минского «Динамо» Александр Павлович, Евгений Лисовец и Евгений Ковыршин. Награждение производил председатель Федерации хоккея Беларуси Игорь Рачковский.
Команда под руководством Дэйва Льюиса в семи матчах одержала две победы, потерпела пять поражений и набрала семь очков на предварительном этапе мирового форума, заняв в группе В седьмое место, а в итоговом
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