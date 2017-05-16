Оргкомитет чемпионата мира по хоккею назвал тройку лучших игроков в сборной Беларуси

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После завершения матча с Норвегией, итог которого 4:3 в пользу белорусов, организационный комитет огласил тройку лучших игроков сборной по итогам турнира. Специальными призами были отмечены хоккеисты минского «Динамо» Александр Павлович, Евгений Лисовец и Евгений Ковыршин. Награждение производил председатель Федерации хоккея Беларуси Игорь Рачковский.