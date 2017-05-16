Стал известен состав сборной США на матч ЧМ-2017 с Россией
Стал известен состав сборной США по хоккею на матч группового этапа чемпионата мира — 2017 с Россией.
Ховард (Хеллебайк);.
Коннор Мерфи — Ноа Хэнифин, Джек Айкел — Клейтон Келлер — Андерс Ли;.
Джейкоб Троуба — Дэнни Декайзер, Ник Шмальц — Дилан Ларкин — Брок Нельсон;.
Чарли Макэвой — Брэди Шей, Джонни Годро — Ник Бьюгстад — Кевин Хейз;.
Тревор ван Римсдайк — Джей Ти Комфер; Эндрю Копп — Джордан Гринвей — Кристиан Дворак.
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