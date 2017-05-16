Тренер: Сборная Швеции имеет достаточно сильный состав, чтобы выиграть ЧМ по хоккею

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Во вторник сборная Швеции победила словаков со счетом 4:2 в заключительном для себя матче группового раунда чемпионата мира и завершила предварительную стадию турнира, занимая второе место в группе А.

«Мы обладаем сильной атакующей линией. У нас в составе есть суперзвезды — это Лундквист и Бэкстрем. Конечно, им нужно еще привыкнуть к площадкам и партнерам. В целом у нас достаточно сильная команда, чтобы победить на турнире», — сказал Гренборг.

Если американцы наберут хотя бы очко в предстоящем матче со сборной России, то шведы опустятся на третье место, Гренборг высказал свое мнение о предстоящей встрече. «Трудно предсказать, кто сегодня победит. Сборная России показывает сильный хоккей на этом чемпионате мира, но и команда США выглядит солидно. В любом случае матч будет интересным», — считает специалист.