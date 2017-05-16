Хоккеист Хедман назвал сборную Швеции на ЧМ-2017 лучшей за последние годы

Сборная Швеции после победы над словаками со счетом 4:2 завершила предварительную стадию турнира, занимая второе место в группе А. Если американцы наберут хотя бы очко в матче со сборной России, то шведы опустятся на третье место. Соперниками шведов в четвертьфинале могут стать команды Чехии, Швейцарии или Финляндии.

«Для нас не имеет значения, что четвертьфинал мы проведем в Париже. В любом случае нам нужно выиграть встречу, и пусть это случится в столице Франции. У нас отличная команда, вероятно, лучшая за последние годы, в которой собрались особенные хоккеисты», — сказал Хедман.

«Мы готовы показать свой лучший хоккей в плей-офф. С приездом Хенрика Лундквиста мы выиграли все матчи. Он отличный голкипер и партнер по сборной», — добавил защитник.

Четвертьфинальные матчи пройдут 18 мая.