Дэйв Льюис: Норвежцы играли мощно. Накануне они провели сложную игру с канадцами, и мы хотели их вымотать
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис подвел итог матча с норвежцами (4:3) в рамках группового раунда чемпионата мира-2017.
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Норвежцы играли мощно. Накануне они провели сложную игру с канадцами, и мы хотели их вымотать. Однако и в начале третьего периода скандинавы не выглядели уставшими, забросили две быстрые шайбы и повели в счете. Они действовали организованно, мастеровито, и нашей защите пришлось попотеть.
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