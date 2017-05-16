Петтер Торесен: Жаль, что завершили турнир поражением. Хотелось заработать три очка
Наставник сборной Норвегии Петтер Торесен прокомментировал поражение от команды Беларуси (3:4) в матче группового раунда чемпионата мира-2017.
Наша сборная не отличается высокой результативностью. Сегодня забросили три шайбы, но не очень хорошо играли в защите. Слишком легко теряли шайбу, позволили сопернику отличиться четырежды. Когда столько пропускаем, победить нам тяжело. Жаль, что завершили турнир поражением. Хотелось заработать три очка. Мои поздравления сборной Беларуси.
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