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Сборная Словакии во вторник завершила выступление на чемпионате мира поражением от команды Швеции (2:4). Словаки заняли предпоследнее место в группе А, набрав всего четыре очка. Российские хоккеисты разгромили словаков со счетом 6:0.

«Самая сильная команда группы А — Россия, здесь без вопросов. Мы еще не видели матча с американцами, но по игре Россия — лучшая на данный момент. Безусловно, это главный претендент на медали. Как обычно, играют все, а побеждают канадцы или россияне. Посмотрим, что будет в этот раз. Но буду загадывать, что канадцы и россияне встретятся в финале, у Чехии, Швеции и США тоже неплохие команды, тем и интересен будет плей-офф», — сказал Гудачек.