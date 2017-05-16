Сборная России по хоккею является сильнейшей командой группы А на ЧМ — Гудачек
КЕЛЬН, 16 мая —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Сборная России по хоккею является сильнейшим участником группы А чемпионата мира, заявил агентству «Р-Спорт» вратарь словацкой команды и новичок череповецкого клуба КХЛ «Северсталь» Юлиус Гудачек.
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Сборная Словакии во вторник завершила выступление на чемпионате мира поражением от команды Швеции (2:4). Словаки заняли предпоследнее место в группе А, набрав всего четыре очка. Российские хоккеисты разгромили словаков со счетом 6:0.
«Самая сильная команда группы А — Россия, здесь без вопросов. Мы еще не видели матча с американцами, но по игре Россия — лучшая на данный момент. Безусловно, это главный претендент на медали. Как обычно, играют все, а побеждают канадцы или россияне. Посмотрим, что будет в этот раз. Но буду загадывать, что канадцы и россияне встретятся в финале, у Чехии, Швеции и США тоже неплохие команды, тем и интересен будет плей-офф», — сказал Гудачек.
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