Эксперт: Россиянам в игре с американцами на ЧМ по хоккею надо выдержать первый натиск

Россияне выиграли все шесть матчей групповой стадии турнира, проходящего в Германии и Франции, и с 17 очками лидируют в группе А. Во вторник отечественные хоккеисты сыграют с идущими на третьем месте американцами, в активе которых 15 баллов. Начало матча — в 17.15 мск.

«В первые минуты будет жесткая игра и сумасшедшее психологическое давление, как всегда бывает во встречах с командами североамериканского стиля, — сказал в телефонном разговоре Кожевников. — Надо его выдержать, показать свою игру и победить достаточно сбалансированную команду США. Но я не думаю, что они уж очень сильные — видно, что по игре наши сильнее. Надо проявить характер, играть в свой хоккей, получать удовольствие, и команда к этому готова. Не думаю, что у нас могут возникнуть большие проблемы, по игре наши команды сравнивать трудно».

«Наша команда показывает хорошую игру, а американцы хотя и выигрывают, но все время с натяжкой, — добавил собеседник агентства. — У нас выше скорости и лучше скорость принятия решений. Поначалу начнется “месиловка”, а потом надо ловить свою игру».

Эксперт отметил, что российским хоккеистам надо быть готовым к грубостям оппонентов.

«Американцы будут играть достаточно жестко, грубо, а если будут проигрывать — начнут хамить, — подчеркнул Кожевников. — Американцы играют, пока у них все получается. А когда перестает получаться, начинают грубить и хамить».