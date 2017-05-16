Голкипер Ховард будет защищать ворота сборной США в матче ЧМ по хоккею с россиянами
КЕЛЬН, 16 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Голкипер Джимми Ховард будет защищать ворота сборной США в матче чемпионата мира по хоккею против команды России, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе американской команды.
Сборная США во вторник проведет последний матч группового этапа чемпионата мира, проходящего в Кельне и Париже, против команды России. После шести игр россияне возглавляют таблицу группы A с 17 очками, опережая американцев на два балла.
Ховард ранее провел на турнире четыре встречи, в которых его команда одержала три победы, в среднем пропуская по 1,51 шайбы за игру.
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