Голкипер Ховард будет защищать ворота сборной США в матче ЧМ по хоккею с россиянами

Сборная США во вторник проведет последний матч группового этапа чемпионата мира, проходящего в Кельне и Париже, против команды России. После шести игр россияне возглавляют таблицу группы A с 17 очками, опережая американцев на два балла.

Ховард ранее провел на турнире четыре встречи, в которых его команда одержала три победы, в среднем пропуская по 1,51 шайбы за игру.