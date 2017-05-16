Бекстрём ничего не знает о травме Овечкина, из-за которой хоккеист не играет на ЧМ

борная Швеции во вторник со счетом 4:2 обыграла команду Словакии в своем заключительном матче группового этапа ЧМ-2017, проходящего в Кельне и Париже. Бекстрём отметился в этой игре результативной передачей, в двух матчах турнира форвард набрал три очка. Овечкин впервые с 2009 года из-за травмы пропускает чемпионат мира.

«В третьем периоде нам пришлось непросто, когда словаки сделали счет 3:2, но главное — это три очка. Я чувствую себя нормально, но должен прибавлять. Для нас не имеет значения, с кем играть в четвертьфинале, придется ли ехать в Париж. Хоккеисты все привыкли к постоянным переездам, в этом нет ничего сверхъестественного. Если честно, я ничего не знаю о травме Овечкина, не позволившей ему сыграть на чемпионате мира», — сказал Бекстрём журналистам.

Шведы набрали 16 очков и вышли на второе место в таблице группы А, но их окончательное положение будет зависеть от результата встречи сборных России и США, которые сыграют вечером во вторник.