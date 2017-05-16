Василевский будет защищать ворота сборной России по хоккею в матче ЧМ с командой США
КЕЛЬН, 16 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Голкипер Андрей Василевский будет защищать ворота сборной России в матче чемпионата мира по хоккею 2017 года против команды США, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе национальной команды.
Сборная России во вторник проведет последний матч на групповом этапе чемпионата мира, проходящего в Кельне и Париже, против команды США. Василевский ранее провел пять игр на турнире. Илья Сорокин отыграл матч против латвийцев (5:0) и третий период в матче с итальянцами (10:1), голов на турнире не пропустил. Сухая серия сборной России составляет 180 минут 50 секунд.
«Андрей Василевский будет защищать ворота в матче против команды США», — сообщили в
Перед заключительным туром группового этапа россияне с 17 очками возглавляют группу A, опережая идущих третьими американцев на два балла.
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