Василевский будет защищать ворота сборной России по хоккею в матче ЧМ с командой США

Сборная России во вторник проведет последний матч на групповом этапе чемпионата мира, проходящего в Кельне и Париже, против команды США. Василевский ранее провел пять игр на турнире. Илья Сорокин отыграл матч против латвийцев (5:0) и третий период в матче с итальянцами (10:1), голов на турнире не пропустил. Сухая серия сборной России составляет 180 минут 50 секунд.

«Андрей Василевский будет защищать ворота в матче против команды США», — сообщили в пресс-службе сборной России.

Перед заключительным туром группового этапа россияне с 17 очками возглавляют группу A, опережая идущих третьими американцев на два балла.