Защитник Миронов не вошел в состав сборной РФ по хоккею на матч ЧМ с американцами

Сборная России во вторник проведет свой последний матч на групповом этапе чемпионата мира, проходящего в Кельне и Париже, против команды США. Перед заключительным туром россияне с 17 очками возглавляют группу A, опережая идущих третьими американцев на два балла.

Как и днем ранее в игре против команды Латвии (5:0), в состав сборной России на матч против американцев вошли 13 нападающих и 7 защитников. Из полевых игроков, входящих в заявку национальной команды на турнир, в состав не попали Миронов и Сергей Мозякин, ранее уже покинувший расположение сборной из-за травмы. Ворота россиян будет защищать Андрей Василевский.