Защитник Миронов не вошел в состав сборной РФ по хоккею на матч ЧМ с американцами
КЕЛЬН, 16 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Защитник Андрей Миронов не вошел в состав сборной России по хоккею на матч чемпионата мира 2017 года против команды США.
Сборная России во вторник проведет свой последний матч на групповом этапе чемпионата мира, проходящего в Кельне и Париже, против команды США. Перед заключительным туром россияне с 17 очками возглавляют группу A, опережая идущих третьими американцев на два балла.
Как и днем ранее в игре против команды Латвии (5:0), в состав сборной России на матч против американцев вошли 13 нападающих и 7 защитников. Из полевых игроков, входящих в заявку национальной команды на турнир, в состав не попали Миронов и Сергей Мозякин, ранее уже покинувший расположение сборной
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