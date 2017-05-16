Сборная Швеции обыграла команду Словакии в матче чемпионата мира по хоккею
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Швеции обыграли команду Словакии со счетом 4:2 в матче чемпионата мира, который проходит в Кельне и Париже.
В составе победителей шайбы забросили Вильям Нюландер (5-я минута), Оливер
Команды провели последний матч на нынешнем турнире. Шведы, набрав 16 очков, занимают второе место в группе A, встречи которой проходят в Кельне, словаки стали седьмыми (7).
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|16 Мая, 13:15
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|Групповой этап: Группа A
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Главные тренеры
|Рикард Гренборг
|Здено Цигер
Вратари
|Хенрик Лундквист
|Юлиус Гудачек 25:45 (Я. Янус 25:45-58:09, Я. Янус 59:28)
|1-й период
|04:02
|Вильям Нюландер (Н. Бэкстрем, Й. Клингберг)
|08:14
|Оливер Экман-Ларссон (Д. Эверберг, В. Карлссон)
|09:53
|18:04
|2-й период
|20:00
|22:02
|Элиас Линдхольм
|Томаш Матоушек (П. Скалицки, Т. Зиго)
|24:08
|25:45
|Деннис Эверберг (В. Карлссон)
|Мартин Гернат
|39:33
|3-й период
|Андрей Кудрна (Л. Цингел)
|41:34
|Юрай I Микуш
|47:51
|59:28
|п.в.
|Вильям Карлссон (А. Эдлер)
Статистика
|8
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол